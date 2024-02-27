Wednesday, 28 February 2024 12:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تحظر تصدير البنزين لمدة 6 أشهر

2/27/2024 2:39:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 27 شباط (بترا)- فرضت الحكومة روسيا، اليوم الثلاثاء، حظرا لمدة 6 أشهر على صادرات البنزين، اعتبارا من الأول من آذار المقبل، للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وصيانة المصافي النفطية.
وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي: "يحظر تصدير البنزين لمدة 6 أشهر منذ بداية آذار المقبل، لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي النفطية في البلاد، وللحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين".
--(بترا)
س ح/رق
27/02/2024 15:29:45

MENAFN27022024000117011021ID1107907384

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث