روسيا تحظر تصدير البنزين لمدة 6 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 27 شباط (بترا)- فرضت الحكومة روسيا، اليوم الثلاثاء، حظرا لمدة 6 أشهر على صادرات البنزين، اعتبارا من الأول من آذار المقبل، للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وصيانة المصافي النفطية.

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي: "يحظر تصدير البنزين لمدة 6 أشهر منذ بداية آذار المقبل، لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي النفطية في البلاد، وللحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين".

--(بترا)

س ح/رق

27/02/2024 15:29:45