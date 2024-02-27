روسيا تحظر تصدير البنزين لمدة 6 أشهر

روسيا تحظر تصدير البنزين لمدة 6 أشهر
التاريخ
2/27/2024 2:39:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 27 شباط (بترا)- فرضت الحكومة روسيا، اليوم الثلاثاء، حظرا لمدة 6 أشهر على صادرات البنزين، اعتبارا من الأول من آذار المقبل، للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وصيانة المصافي النفطية.
وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي: "يحظر تصدير البنزين لمدة 6 أشهر منذ بداية آذار المقبل، لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي النفطية في البلاد، وللحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين".
--(بترا)
س ح/رق
27/02/2024 15:29:45
MENAFN27022024000117011021ID1107907384
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