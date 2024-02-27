حوارية تناقش الترقيات والبحث العلمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- ناقشت ندوة حوارية نظمها المنتدى الثقافي في مؤسسة عبد الحميد شومان، مساء أمس الاثنين، بالتعاون مع الجمعية الثقافية العلمية لأساتذة الجامعات، موضوع الترقيات والبحث العلمي في الجامعات الأردنية.

وأشار المتحدثون في الندوة التي شارك فيها رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، العين الدكتورة محاسن الجاغوب، ورئيس جامعة آل البيت الأسبق الدكتور هاني الضمور، وأدارها الدكتور عبد الهادي القعايدة، إلى أن موضوع الترقيات في الجامعات الأردنية يعد مثار جدل طويل منذ عقود، خصوصا لدى ربطه بالبحث العلمي، في الوقت الذي يتم إجراء هذه البحوث والنشر العلمي في الجامعات لأجل الترقية فحسب، ولا تنطلق من حاجات مجتمعية لتخطي عقبات معينة.

وقالت العين الدكتورة الجاغوب، إن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، هو من أهم أنواع الاستثمار، مبينة أن الاستثمار بالمورد البشري يرفد مختلف القطاعات في الدولة.

ونوهت بأن الأردن دخل مئويته الثانية بتحديثات سياسية واقتصادية وإدارية، وكان هناك تركيز على قطاع التعليم وسوق العمل، وعمل مراجعة شاملة لكل قطاعات التعليم والخروج برؤية واضحة ركزت على قطاع التعليم والبحث العلمي.

ودعت إلى ضرورة تعزيز العلاقة البحثية بين الجامعات والوزارات لتحديد الأولويات الوطنية، إضافة إلى ربط الجامعات بالصناعة، لافتة إلى قلة عدد الباحثين والمتفرغين للبحث العلمي، إضافة إلى انخراط حملة الدكتوراة بعد عودتهم من الخارج بالتدريس على حساب البحث العلمي، كذلك وجود نزعة فردية لإجراء البحوث وعدم وجود فرق بحثية، وانشغال أعضاء الهيئة التدريسية بالعمل الإضافي.

ولفتت إلى العديد من مشكلات البحث العلمي التي تحتاج إلى حلول، ومن أهمها ندرة وجود آليات واضحة تربط البحث العلمي بالصناعة، وندرة وجود أولويات واضحة للبحث العلمي، وضعف المردود الاقتصادي للبحث العلمي، وعدم وجود تشريعات كافية ومحفزة للبحث العلمي.

وبينت أن من أهم مشاكل الترقيات تغيير التعليمات المتكررة، واختلاف التشريعات من جامعة إلى أخرى، وغياب العدالة والنزاهة والشفافية.

من جهته أكد الدكتور الضمور، أن الترقية ليست مجرد تغيير في الرتبة الأكاديمية، بل هي عنصر حيوي للنمو المهني والشخصي لعضو هيئة التدريس، ولها تأثير مباشر على مسيرته الأكاديمية والبحثية، مبينا أن الترقية الأكاديمية في الأردن كما هو الحال في العديد من دول العالم، تشكل لأعضاء هيئة التدريس حجر الزاوية في مسارهم المهني وتطورهم العلمي، وتعكس التزام الأكاديميين بالتميز في التدريس والبحث العلمي.

ولفت إلى أن موضوع الترقية يواجه مجموعة من التحديات في الجامعات الأردنية، تتراوح بين تفاوت المعايير والإجراءات وصولا إلى قضايا الشفافية

والمحسوبية، مبينا أن فهم هذه التحديات ومعالجتها تعتبر أمرا حاسما لضمان تطور النظام التعليمي والبحث العلمي بطريقة عادلة وفعالة.

وأشار إلى أهم التحديات التي تواجه الأكاديميين في الجامعات الأردنية خلال عملية الترقية ومنها؛ معايير النشر واحتساب النقاط، والاختلاف في طريقة احتساب النقاط الرئيسة في اعتماد المجلات العملية لغايات الترقية او الحوافز، والتحديثات والتغييرات في المعايير.

وكان الدكتور القعايدة، أشار في بداية الحوارية إلى أنه من الأشياء الجدلية الملفتة في مسألة الترقيات، عدم استقرار التشريعات الناظمة لها ما يؤشر على غياب الغاية الحقيقية من ورائها، لذلك شهدت أنظمة الترقيات في الجامعات الأردنية حالة عدم استقرار متكررة وبأثر رجعي ما أدى إلى دخول أعضاء هيئة التدريس في دوامة البحث عن الشكل على حساب المضمون، ومحاولة مجاراة الأنظمة المتقلبة على حساب المحتوى المعرفي.

--(بترا)

م ت/ن ح/ف ق

27/02/2024 15:28:23