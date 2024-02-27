إصابة 7 جنود إسرائيليين في غزة

إصابة 7 جنود إسرائيليين في غزة
التاريخ
2/27/2024 2:39:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 7 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأضاف الجيش الإسرائيلي بحسب القناة 12 الإسرائيلية، أن 2981 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، منهم 1421 أصيبوا خلال العملية البرية.
وأكد أن 322 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، إثر إصابتهم بمعارك قطاع غزة حالة 38 منهم خطيرة.
--(بترا)
رصد / ف ق
27/02/2024 15:25:32
MENAFN27022024000117011021ID1107907381
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