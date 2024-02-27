إصابة 7 جنود إسرائيليين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 7 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي بحسب القناة 12 الإسرائيلية، أن 2981 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، منهم 1421 أصيبوا خلال العملية البرية.

وأكد أن 322 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، إثر إصابتهم بمعارك قطاع غزة حالة 38 منهم خطيرة.

--(بترا)

رصد / ف ق

27/02/2024 15:25:32