الأونروا: التعليم حق آخر حُرم منه أطفال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 27 شباط (بترا)- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن التعليم حق آخر حرم منه أطفال غزة.

وأشارت الأونروا في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه منذ بداية الحرب، تعرضت 84 مدرسة تابعة للأونروا للقصف المباشر أو لأضرار في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأضافت "لا يوجد مكان آمن، حتى داخل ملاجئ الأمم المتحدة، وأن وقف إطلاق النار هو المخرج الوحيد".

--(بترا)

ا ش/ف م/رق

27/02/2024 15:17:24