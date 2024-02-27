الأونروا: التعليم حق آخر حُرم منه أطفال غزة

الأونروا: التعليم حق آخر حُرم منه أطفال غزة
التاريخ
2/27/2024 2:39:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 شباط (بترا)- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن التعليم حق آخر حرم منه أطفال غزة.
وأشارت الأونروا في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه منذ بداية الحرب، تعرضت 84 مدرسة تابعة للأونروا للقصف المباشر أو لأضرار في مختلف أنحاء قطاع غزة.
وأضافت "لا يوجد مكان آمن، حتى داخل ملاجئ الأمم المتحدة، وأن وقف إطلاق النار هو المخرج الوحيد".
--(بترا)
ا ش/ف م/رق
27/02/2024 15:17:24
MENAFN27022024000117011021ID1107907380
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