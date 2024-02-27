Wednesday, 28 February 2024 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفيصلي يتعاقد مع مدرب سوري للياقة البدنية

2/27/2024 2:39:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- أعلن النادي الفيصلي، التعاقد مع المدرب السوري هاشم كردغلي، للعمل ضمن الجهاز الفني لفريق كرة القدم.
وأشار الفيصلي في بيان له على موقعه الرسمي، إلى أن الإدارة تعاقدت مع كردغلي للعمل مدربا للياقة البدنية في الفريق الذي يقوده المدير الفني أحمد هايل.
يشار إلى أن الفيصلي ينافس في الموسم الحالي على لقبي دوري المحترفين وكأس الأردن.
--(بترا)
خ خ/رق
27/02/2024 15:16:12

MENAFN27022024000117011021ID1107907379

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث