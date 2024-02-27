الفيصلي يتعاقد مع مدرب سوري للياقة البدنية
التاريخ
2/27/2024 2:39:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- أعلن النادي الفيصلي، التعاقد مع المدرب السوري هاشم كردغلي، للعمل ضمن الجهاز الفني لفريق كرة القدم.
وأشار الفيصلي في بيان له على موقعه الرسمي، إلى أن الإدارة تعاقدت مع كردغلي للعمل مدربا للياقة البدنية في الفريق الذي يقوده المدير الفني أحمد هايل.
يشار إلى أن الفيصلي ينافس في الموسم الحالي على لقبي دوري المحترفين وكأس الأردن.
--(بترا)
خ خ/رق
27/02/2024 15:16:12
MENAFN27022024000117011021ID1107907379
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