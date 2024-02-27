الفيصلي يتعاقد مع مدرب سوري للياقة البدنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- أعلن النادي الفيصلي، التعاقد مع المدرب السوري هاشم كردغلي، للعمل ضمن الجهاز الفني لفريق كرة القدم.

وأشار الفيصلي في بيان له على موقعه الرسمي، إلى أن الإدارة تعاقدت مع كردغلي للعمل مدربا للياقة البدنية في الفريق الذي يقوده المدير الفني أحمد هايل.

يشار إلى أن الفيصلي ينافس في الموسم الحالي على لقبي دوري المحترفين وكأس الأردن.

--(بترا)

خ خ/رق

27/02/2024 15:16:12