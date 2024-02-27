الأعيان يقر الموازنة العامة كما وردت من النواب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- اقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

ووافق المجلس في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس سمير الرفاعي، على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الموازنة البالغ عددها 29 توصية.



واكد التقرير الذي تلته مقررة اللجنة العين سهير العلي اهمية التزام الوزارات والوحدات الحكومية بعدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة، وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة لتصبح دائرة الخزينة وادارة المال العام لتحقيق اعلى درجات الانضباط المالي ووقف هدر المال العام، ووضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات على ابعد تقدير لإنشاء وحدات في كل مؤسسات الدولة قادرة على وضع موازنات دقيقة لكل وحدة وتراقب ادارة المال العام.





واشار التقرير الى اهمية قيام الاجهزة الحكومية بالمراقبة المستمرة لتطورات الاحداث في المنطقة وتقييم اثرها على مؤشرات الاقتصاد الوطني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتوقيت يتلاءم مع الحد من آثارها السلبية، والاتصال مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية لمراجعة اسلوبها في طرح تقاريرها عن الاردن لتعكس صورة دقيقة ومنصفة حول واقع الاقتصاد الوطني بايجابياته وسلبياته.





وأوصى التقرير بوضع انظمة وتعليمات لتفعيل القوانين وبخاصة الاقتصادية وبما يسهم في تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة اولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لتأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة من الظروف المتغيرة في المنطقة.





وشدد على اختيار قطاع او قطاعين على ابعد تقدير يتم التركيز عليهما في الإنفاق الرأسمالي لتحقيق اكبر اثر ممكن عليهما، مع دراسة اثر العبء الضريبي على الاستثمار مقارنة بدول اخرى منافسة، ورصد المخصصات للمشاريع التي انجزت دراساتها الاقتصادية والفنية والهندسية اللازمة لبدء العمل فيها، ومراجعة اوجه الإنفاق واسلوب إدارة المال العام للحد من الهدر خاصة في مجالات شراء الادوية والاوامر التغييرية للمشاريع قيد التنفيذ، إضافة الى مراجعة اساليب دعم المياه والكهرباء لايصاله لمستحقيه، ومديونية الجامعات والبلديات المتزايدة.





وطالب بوضع استراتيجية لمعالجة قضايا ارتفاع مديونية الحكومة نحو الجامعات ومديونية الجامعات نحو الغير بالإضافة الى استراتيجية في لمدة معقولة (5 سنوات) لمعالجة تشوهات المالية العامة المتمثلة في المستحقات غير المدفوعة، ومستحقات الجامعات الرسمية على الحكومة والعكس، ودعم السلع ودمج دعم القطاعات المختلفة في تعرفة المياه والكهرباء، فضلاً عن الدعم المباشر للسلع الاساسية (القمح والشعب واسطوانة الغاز) مع الدعم النقدي ما ادى الى دعم مزدوج تقديم وسلعي.





ودعا تقرير اللجنة إلى وضع وصف وظيفي دقيق للعاملين في وزارتي الاستثمار والتربية والتعليم، مع وضع الأنظمة والتعليمات لحين سير العمل وتحديد العلاقة بين الأمناء العامين والوزير، وبين الأمناء العامين أنفسهم، في ضوء إعادة هيكلة الوزارتين، بالإضافة الى حوكمة إجراءات التعيين في الوزارات والوحدات الحكومية، ووضع أسس ومعايير دقيقة وشفافة للتعيينات، تحقيقا للعدالة والمساواة والكفاءة، وتجنبا للواسطة والمحسوبية.

ولفت إلى أهمية دراسة قدرة المشاريع الممولة على تحقيق الأهداف ومراجعة منهجية اعتماد أولوياتها، وتعزيز قدرات وحدة مراقبة التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني، ووضع معايير لنسبة الإنفاق على مضمون المنحة إلى النفقات الإدارية، إضافة إلى قدرات وحدة برامج التخطيط الاستراتيجي، ودراسة أسباب تأخير الإنفاق من المنح والقروض.

وأكد ضرورة وضوح إجراءات الاستثمار، واعتماد أسس ومعايير شفافة في كل قطاع، وتطوير قاعدة بيانات للمستثمرين، والاستفادة من الجامعات الأردنية والخبراء الأردنيين العاملين في الخارج عند إجراء الدراسات، مع تبسيط إجراءات الرقابة على المشاريع الاستثمارية، دون المساس بالالتزام بالقوانين والمواصفات المعتمدة، وتزويد وزارة الاستثمار بالكفاءات اللازمة لتمكينها من القيام بعملها على اكمل وجه.

وفي مجال الصناعة والتجارة، أوصى التقرير، بالتحول من دعم السلع إلى دعم المستحقين، وزيادة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وضبط توزيع الشعير لعدم الاتجار به، والتشاركية مع القطاع الخاص عند وضع التشريعات وفي مجال توفير السلع الأساسية، إضافة إلى إعادة تنظيم مهنة تدقيق الحسابات وإدراج الشركات المساهمة الحكومية في سوق عمان المالي.

وتضمنت التوصيات، قيام وزارتي الطاقة والمالية بدراسة واقع حال شركة الكهرباء الوطنية ووضع خطة لمعالجة التشوهات والاختلالات، ووضع إطار تشريعي وقانوني للتأكد من قيام شركات التعدين المتعاقد معها خاصة في مجالي الفوسفات والبوتاس، بإنشاء الصناعات التكميلية وعدم تصدير المواد الخام حتى لا تؤثر على شركتي البوتاس والفوسفات، كما أبدى أعضاء اللجنة ارتياحهم لعمل هيئة الطاقة الذرية وما تقدمه في مجالات: المشع الجامي والتفاعل البحثي، وتأهيل وتدريب العاملين في هذا القطاع.

ودعا إلى اعتبار الرياضة أولوية وطنية، ووضع استراتيجية وطنية لتطويرها، وزيادة مخصصات تطوير المرافق الرياضية والبنية التحتية للقطاع، ومنح حوافز ضريبية وإعفاء المدربين الأجانب من رسوم تصاريح العمل، وتمكين الأندية ودعمها.

وشدد على وضع استراتيجية لمعالجة أزمة البطالة بمشاركة جميع الأطراف الحكومية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال، إلى جانب بناء هيكل مؤسسي للتعليم المهني والتقني، وتطوير عمل مؤسسة التدريب المهني وبرامجها، وتطبيق قانون تصنيف المهن بدقة وشمولية.

كما تضمن التقرير دعوة إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي الحالي لمعالجة مشكلات التقاعد المبكر، والرواتب التقاعدية المرتفعة، والطلب من صندوق استثمار الضمان أخذ المبادرة في قيادة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تطبيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية والاستقلالية.

وأوصى التقرير، بتحويل مشروع استبدال عدادات المياه إلى مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف التسريع في تنفيذه، وإحالة المعتدين على خطوط المياه إلى القضاء وتعديل التشريعات لزيادة العقوبات وإنشاء غرف متخصصة للنظر في هذه القضايا، بالإضافة الى إنشاء شركة وطنية للإسهام في إنجاز مشروع الناقل الوطني وتخفيض التكلفة المالية.

وأكد أهمية توزيع أطباء الاختصاص بعدالة على المستشفيات والمراكز الصحية ورفع سن تقاعد الأطباء إلى 70 عاما، وإنشاء مركز للصحة النفسية، ومراجعة قانون الانتفاع بالأعضاء البشرية، فضلاً عن وضع خطة متكاملة لإلغاء الإعفاءات الطبية بالكامل بالتزامن مع اعتماد التامين الصحي الشامل.

وطالب التقرير بوضع إطار تشريعي لمأسسة الإنفاق الصحي بعد دراسة كفاءة الإنفاق وتكلفته الحقيقية من قبل جهات معتمدة، وإزالة معيقات مشاريع الإدارة المحلية، وبيع أراضي الدولة المعتدى عليها بأسعار رمزية للذين أقاموا عليها منشآت سكنية، ومراقبة التبرعات الخارجية للبلديات وطرق إنفاذها، وتطوير بنك المدن والقرى ليصبح مصرفا متخصصا في تمويل المشاريع التنموية في البلديات والمحافظات، والفصل بين الأعضاء المنتخبين وأصحاب القرار الفني في إدارة البلديات.

وأشار الى تعزيز قدرة القطاع الزراعي ليصبح قادرا على تشغيل الأردنيين والتركيز على الجمعيات الزراعية النوعية، والاستثمار في سياسة الإقراض الزراعي في استهداف أنواع المشاريع، وحماية المنتج المحلي، مع تبني مشاريع معالجة المياه العادمة لاستخدامها في الزراعة ودعم المركز الوطني للبحوث الزراعية في إدخال التكنولوجيا للقطاع، ومأسسة منهجية عمل وزارة الزراعة لضمان استمرارية تقدم القطاع وتحقيق أهدافه.

وشدد على ضرورة تطوير المناهج لتحاكي متطلبات المرحلة، وبناء المدارس من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الجامعات على تدريب المعلمين، وتشجيع التوجه نحو التعلم التقني، ومعالجة مشكلة بعثات الحكومة الى الجامعات الذي يكلف سنويا 45 مليون دينار، مع حث الجامعات على تغيير خططها الدراسية لتواكب التقدم، ومعالجة أزمة الاكتظاظ في الجامعات، ودمج ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات، وتعديل نظام دعم الطالب.

وطالب بإنشاء مسرح قومي في الأردن، وزيادة أعداد المكتبات والمتاحف المتنقلة، ومأسسة عمل وزارة الثقافة واستخدام التكنولوجيا كأداة نشر الثقافة والتعريف بالذات.

وفي مجال النقل، دعا التقرير الى دراسة أثر مشروع الباص السريع على الأزمات المرورية وموضوع النقل العام والعائد على الاستثمار، ووقف عمل التطبيقات الذكية غير المرخصة، وإنجاز نظام لتشجيع دمج المشغلين الأفراد، وتوسيع دعم مشروع الباص السريع ليشمل إضافة الى الطلاب، ذوي الإعاقة وكبار السن والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.

كما دعا التقرير الى تطبيق نظام التجول المحلي، وتحويل الجامعات الى مجتمعات رقمية، والاستمرار في إجراءات ومشاريع البريد، وتشجيع القطاعات التي تم أتمتتها.

واستمع الأعيان إلى رد الحكومة على مداخلاتهم، الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس، بعد ان تحدث في مناقشات الموازنة 7 أعيان هم: فاضل الحمود، ونايف القاضي، والدكتور إبراهيم الطراونة، ومحمد داودية، وإبراهيم ابو العز، وطلال الماضي، وخالد البكار، حيث طالبوا الحكومة بالالتزام بالسقوف المالية المخصصة في الموازنة، ومعالجة ملف الدين العام، وإقامة مشاريع لمعالجة الفقر والبطالة، مع معالجة موضوع الالتزامات السابقة، ومراجعة العبء الضريبي، وتطوير البيئة الاستثمارية، وتشجيع الصادرات وتمويل المشاريع الصغيرة، مثمنين الدعم الذي تقدمه دول الخليج العربي للأردن.

واكدوا ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتطوير قطاعات الإدارة العامة والسياحة والزراعة والصناعة والصحة وتكنولوجيا المعلومات، والتحول إلى التعليم المهني والتقني، فضلاً عن تقييم واقع الطاقة وتوليد الكهرباء، والمضي قدماً في عملية التحديث الوطني الشامل.

وأشاروا الى أن موازنة هذا العام سياسية أمنية طارئة بامتياز، وتحتاج من الحكومة إلى رقابة وضبط وحذر عند ممارسة صلاحية المناقلات من الرأسمالي إلى الجاري.

وفي ختام الجلسة، أكد رئيس المجلس فيصل الفايز حرص مجلس الأعيان على التعاون مع الجهات المعنية كافة، وبذل قصارى الجهد لمواجهة التحديات التي تعترض مملكتنا، وستكون ايدينا مفتوحة بهدف التعاون مع الحكومة، في كل ما من شأنه التغلب على صعوباتنا الاقتصادية، كما ان مواجهة تحدياتنا الاقتصادية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع من سلطات دستورية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص، مشيرا الى أن الظروف الراهنة تتطلب من الجميع مواجهتها بمسؤولية وطنية وهمة عالية.

وقال، "إننا في مجلس الأعيان سنكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا كسلطة دستورية، في سعينا نحو ترجمة رؤى وتطلعات وتوجيهات مليكنا المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني- حفظه الله ورعاه-، والمتعلقة بعملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري ، هذه العملية الإصلاحية الشاملة والهادفة، الى تعزيز المشاركة الشعبية، وتمكين المرأة والشباب، والوصول الى الحكومات البرلمانية وإيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة، للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين".

وشدد على أهمية أن لا تحول الأوضاع المحيطة بنا دون تنفيذ طموحاتنا في بناء اقتصاد وطني منيع، يمكننا من الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويحقق أرقام النمو المنشودة، ويعمل على جذب الاستثمارات الخارجية.

وتابع، "إننا في المجلس نؤكد ضرورة ان يكون هناك استراتيجية اقتصادية لمواجهة تداعيات الحرب على قطاع غزة، فلا نريد ان نجد الآلاف من الأردنيين بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم ينضمون الى صفوف البطالة والمتعطلين عن العمل".

وأضاف، ان الواقع الراهن يتطلب إصلاحات مالية واقتصادية لتجاوز عجز الموازنة العامة وسياسات اقتصادية واضحة وقابلة للتنفيذ، تكون مرتبطة بمدد زمنية محددة يشعر المواطن بها وتنعكس على حياته المعيشية.

واعرب عن شكر مجلس الاعيان للدول الشقيقة والصديقة كافة، وخاصة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر ، ومملكة البحرين ، وسلطنة عمان ، على ما قدموا للاردن من دعم لتجاوز تحدياتنا الاقتصادية والاوضاع المحيطة ببلدنا.

كما شكر الفايز رئيس الوزراء وفريقه الوزاري على الجهود التي بيذلونها من اجل النهوض باقتصادنا الوطني، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، مؤكدا أننا سنتمكن من مواجهة تحدياتنا، وسنخرج منها اكثر قوة ومنعة بحكمة مليكنا ووعي شعبنا.

كما اشاد الفايز بجهود نشامى اجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة الاردنية الباسلة (الجيش العربي)، الذين نذروا انفسهم للدفاع عن أمن الوطن والمواطن، فلهم منا تحية الاجلال والتقدير على ما يقومون به من جهود كبيرة ليبقى الاردن الحصن المنيع، والوطن العصي على الاعداء والمتربصين به.

--(بترا)

وهـ/ف ق/اح