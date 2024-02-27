مساعدات يابانية لغزة بقيمة 32 مليون دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، عن تقديم مساعدات طارئة بقيمة 32 مليون دولار، استجابة لتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، قررت حكومة اليابان حسب بيان لها، تقديم مساعدات طارئة إضافية بقيمة 32 مليون دولار، ستنفذ في مجالات الغذاء والصحة، عن طريق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من المنظمات الدولية.
وأكد البيان أن حكومة اليابان ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية لحث جميع الأطراف على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، والعمل على تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن.
--(بترا)
رصد/م ح/رق
27/02/2024 14:22:22
MENAFN27022024000117011021ID1107907376
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