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مساعدات يابانية لغزة بقيمة 32 مليون دولار

2/27/2024 2:38:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، عن تقديم مساعدات طارئة بقيمة 32 مليون دولار، استجابة لتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، قررت حكومة اليابان حسب بيان لها، تقديم مساعدات طارئة إضافية بقيمة 32 مليون دولار، ستنفذ في مجالات الغذاء والصحة، عن طريق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من المنظمات الدولية.
وأكد البيان أن حكومة اليابان ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية لحث جميع الأطراف على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، والعمل على تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن.
--(بترا)
رصد/م ح/رق
27/02/2024 14:22:22

MENAFN27022024000117011021ID1107907376

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