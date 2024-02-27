وزير المالية يلقي رد الحكومة على مناقشات الأعيان لمشروع الموازنة العامة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 27 شباط (بترا)- أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن المالية العامة ستكون مواكبة للأداء الدبلوماسي الرفيع للدولة الأردنية، وداعمة أساسية للموقف السياسي، تتعامل مع الواقع وتستشرف الخيارات وتجترح الحلول، وهي عامل استقرار، ومصدر قوة بيد الدولة في تحييد الضغوط السياسية التي تمليها الظروف الحالية.

وقال العسعس في رد الحكومة اليوم الثلاثاء على مناقشات مجلس الأعيان لمشروع الموازنة العامة 2024، "لقد سعت هذه الحكومة بكل ما أوتيت من عزم لتنفيذ توجيهات جلالة الملك للحكومة في التخفيف من المصاعب والأعباء المعيشية للمواطنين في ظل النزاعات العالمية والإقليمية والسياسات الإقتصادية العالمية الإنكماشية، وعملت هذه الحكومة منذ تشكيلها على معالجة التحديات والصعوبات وتحويلها إلى فرص".

وتاليا نص الرد الحكومي الذي ألقاه وزير المالية اليوم أمام مجلس الأعيان:

"بسم الله الرحمن الرحيم

دولة الرئيس،،

حضرات الأعيان المحترمين،،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يطيب لي في بداية كلمتي هذه أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ولجميع أعضاء اللجنة الموقرة على تقريرها الذي يتضمن تحليلا مركزا وموضوعيا للأوضاع المالية والإقتصادية الراهنة، ويشتمل على قراءات ورؤى رصينة لمختلف القضايا والموضوعات التي تتصدر اهتماماتنا الوطنية. كما أرجو أن تسمحوا لي أن أعبر عن عميق التقدير والاحترام ، لما تضمنته كلمات السادة الأعيان المحترمين، من آراء وأفكار بناءة وهادفة، نابعة من خبرات عملية ومعارف عميقة في الشأن المالي والإقتصادي، وتعكس الحرص على مصالح الوطن العليا وتعزيز منعة اقتصادنا الوطني، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة التي نمر بها من تاريخ هذه الأمة جراء العدوان السافر والإعتداءات الغاشمة على أهلنا في غزة والضفة الغربية، والتي سطر فيها الأردن مواقفه في سجلات الشرف، وسخر فيها لأشقائه أقصى طاقاته وإمكاناته، وكانت وقفاته الأصدق والأنقى، وستكون هي الأبقى إن شاء الله تعالى. وسيواصل الأردن دعمه الكامل للأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم، وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.

وستكون المالية العامة مواكبة للأداء الدبلوماسي الرفيع للدولة الأردنية، وداعمة أساسية للموقف السياسي، تتعامل مع الواقع وتستشرف الخيارات وتجترح الحلول، وهي عامل استقرار، ومصدر قوة بيد الدولة في تحييد الضغوط السياسية التي تمليها الظروف الحالية، لا موطن ضعف أو مصدر اضطراب. ولا شك أن ما حققناه عبر السنوات الماضية من استقرار واضح في مالية الدولة، يؤكد على نجاح السياسة المالية في تمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها وتحقيق أهدافها وباحترافية مشهودة .

دولة الرئيس،،،

حضرات الأعيان المحترمين،،،،

لقد سعت هذه الحكومة بكل ما أوتيت من عزم لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى للحكومة في التخفيف من المصاعب والأعباء المعيشية للمواطنين في ظل النزاعات العالمية والإقليمية والسياسات الإقتصادية العالمية الإنكماشية. وعملت هذه الحكومة منذ تشكيلها على معالجة التحديات والصعوبات وتحويلها إلى فرص، وحرصت على خلق الحافز لبناء مستقبل أفضل لجميع الأردنيين الذين ضحوا كثيرا في سبيل رفعة الوطن، بعيدا عن جلد الذات وإنكار الإنجاز. وقد كان في مقدمة أولويات الحكومة تصحيح المسار والنهج المتبع في التعامل مع الاختلالات والتشوهات التي واجهت الإقتصاد الوطني وخاصة على صعيد المالية العامة من خلال وضع برنامج وطني للإصلاح المالي يستند إلى إصلاحات هيكلية عميقة وضعت فيها أسس للإستقرار المالي وتعزيز النمو الإقتصادي، جعلت من الأردن مثالا في الحفاظ على القدرة الشرائية لمواطنيه وتوسيع شبكة الحماية الإجتماعية وعدم المساس بالمقومات الأساسية للمواطنين وحماية دخولهم من تداعيات سياسات غرائزية شعبوية كانت لو انجرت خلفها الحكومة لا قدر الله إلى تآكل دخولهم بسبب تضخم الأسعار وغياب الاستقرار المالي والنقدي، وهذا ما لن تسمح به هذه الحكومة.

ورغم التحديات الجيوسياسة إقليميا وعالميا، فإن ذلك لم يثن الحكومة عن التراجع ولو قيد أنملة عن نهجها الإصلاحي الذي أثبت مصداقيته وفاعليته في الحفاظ على استقرار اقتصادنا وسلامة استقراره المالي والنقدي. وما كانت شهادات المؤسسات الدولية المختصة حول نجاح الحكومة في هذا المضمار إلا علامة فارقة للأردن بين العديد من دول العالم استحقها بجدارة، وسط اضطرابات عاتية ماجت بهذه الدول وأفقدتها استقرارها المالي والنقدي وتراجعا في تصنيفها الائتماني.

ولذلك، جاءت توجهات السياسة المالية في موازنة عام 2024 ترجمة دقيقة لسياسة الحكومة الثابتة والراسخة والمستندة إلى مستهدفات وثوابت مالية ستة تتضمن: عدم رفع الضرائب، أو فرض ضرائب جديدة، ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي، ورفع الإنفاق الرأسمالي إلى مستويات غير مسبوقة، وتعزيز الإنفاق على الحماية الإجتماعية والمحافظة على المقومات الأساسية للمواطنين، ورفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، وتراجع العجز الأولي والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تقوم بتنفيذها بطريقة علمية ومنهجية.

ولا شك، أن الإصلاحات الهيكلية العميقة تهيئ البيئة المناسبة للنمو الإقتصادي المستدام الذي يعتبر حجر الرحى في تقليص مؤشرات عجز الموازنة والدين العام، ومعالجة تحدي البطالة الذي يتطلب استعادة زخم النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة تؤدي إلى خلق الوظائف في قطاعنا الخاص. وفي الواقع، لن يكون هناك نمو اقتصادي مستدام بدون استقرار مالي ونقدي، وهذه حقيقة اقتصادية لا اختلاف فيها.

ولا بد أن أؤكد على أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات البطالة إلى المستوى المقبول لن يحدث تلقائيا، وهذا الأمر يتطلب تسريع وتيرة النمو عبر خفض تكلفة الإنتاج وإيجاد تغيير هيكلي وحقيقي لتسهيل الإجراءات والمعاملات ورفع تنافسية الإقتصاد لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي. مؤكدا على أن التحديات التي نوه إليها تقرير اللجنة الموقرة كانت ستتضاعف حدتها وتتفاقم تداعياتها لو لم تكن هذه الحكومة تملك الرؤية الاستشرافية في إدارة دفة السياسة المالية والنقدية بحصافة واقتدار. وهذا ما أكد عليه إجماع مؤسسات التصنيف الائتماني حول تثبيت التصنيف الائتماني لاقتصادنا الوطني مع نظرة مستقبلية إيجابية أو مستقرة ، ليكون الأردن هو الدولة الوحيدة في المنطقة المستوردة للنفط التي حافظت على تصنيفها الائتماني كما كان قبل جائحة الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية والركود التضخمي وهذا في الواقع يدعو للثقة الكبيرة والاعتزاز بإمكانتنا وطاقاتنا .

دولة الرئيس،،

حضرات الأعيان المحترمين،،،،

إن التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحتان العالمية والإقليمية على الصعيدين الإقتصادي والسياسي جعلت من عملية الإصلاح المالي والإقتصادي أكثر إلحاحا مما كانت عليه في الماضي ، وهي السبيل الرئيس لمواجهة تحديات هذه المرحلة التي نجمت عن عوامل خارج نطاق سيطرة الحكومة. كما واكب إعداد مشروع موازنة عام 2024 ظروفا غير مسبوقة وتحديات خطيرة لأمتنا العربية والإسلامية ولأردننا الغالي جراء الحرب الإجرامية على غزة. وعلى الرغم من ذلك، فقد استطاع الأردن أن يستوعب كعادته جانبا كبيرا من الصدمات وأن يتجاوز بثبات تداعيات هذه الأزمات، وتمكن على نحو قل نظيره من تلبية كافة الأهداف الرئيسية في برنامج الإصلاح المالي، وأفضت الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والنقدية الحصيفة إلى تعزيز منعة اقتصادنا الوطني واستقراره المالي والنقدي، وحالت دون استفحال تداعيات الأزمات على المواطن والاقتصاد والمستوى المعيشي للطبقة الوسطى، وعززت الثقة بالسياسات الحكومية المالية والإقتصادية، والمصداقية العالية في الوفاء بالالتزامات، الأمر الذي مكن الأردن من الاتفاق في وقت استباقي مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد للإصلاح المالي وضعته أيد أردنية صقلتها التجارب وعركتها السنين، لتواصل بذلك مسيرة الإصلاح والبناء على ما تحقق من إصلاحات هيكلية وتعزيز استدامتها .

دولة الرئيس،،

حضرات الأعيان المحترمين،،،،

لقد طورت هذه الحكومة من توجهات السياسة المالية وقامت بإصلاحات تشريعية ومؤسسية لمعالجة التشوهات والإختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية. ونجحت الحكومة في محاربة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي، وتمكنت من تحصيل حقوق الخزينة وإنفاذ سيادة القوانين التي أقرها مجلسكم الموقر، الأمر الذي وفر الحماية لمواطنينا من أبناء الطبقة الوسطى من رفع المعدلات الضريبية والحلول السهلة غير المنصفة التي أدت تاريخيا إلى رفع الأعباء الضريبية على الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل .

دولة الرئيس،،

حضرات الأعيان المحترمين،،،،

وأما بخصوص ما أشارت إليه اللجنة الموقرة بأن الاستمرار في وضع موازنات تتضمن زيادات سنوية على جميع بنود الموازنة ستكون له نتائج وخيمة فيما يتعلق بنمو المديونية وخدمة الدين العام. فلا بد من التأكيد على أن الزيادة في الإنفاق الحكومي بالأرقام المطلقة يعتبر أمرا طبيعيا بسبب الزيادة في عدد السكان والتوسع في توفير الخدمات الأساسية الحكومية التي تنتج عن ذلك. وفي هذا السياق، لا بد من التوضيح بأن طبيعة الدورة الإقتصادية التي يعيشها الإقتصاد العالمي ويتأثر بها اقتصادنا الوطني، جراء حالة الركود الاقتصادي تتطلب سياسات مالية معاكسة للدورة الإقتصادية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وهذا يتطلب زيادة النفقات الحكومية دون الإخلال بالأهداف المالية والإقتصادية العريضة للحكومة. وبناء على ذلك، تم إعداد موازنة 2024 لتتوافق مع أولوية تعزيز النمو لوضع البطالة على منحنى انخفاض، وخاصة لدى شبابنا الباحث عن العمل، الأمر الذي استدعى تقديم موازنة رأسمالية هي الأكبر في تاريخ الموازنات الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير مقومات تحريك الإقتصاد. ولأن مسؤولية الحكومة المهنية والأخلاقية تقتضي توفير الحماية للمواطنين الأكثر هشاشة وتأثرا بتداعيات الأزمات، فقد تم زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير المخصصات المالية لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي. ولأن الاستثمار في صحة مواطننا وتعليمه هو الاستثمار الاستراتيجي الحقيقي لتحسين إنتاجية الفرد وضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام فقد قامت الحكومة بزيادة مخصصات التعليم والصحة في هذه الموازنة. وأما الزيادة في النفقات الجارية فقد جاءت مدفوعة باستحقاقات لا يمكن التغاضي عنها أبرزها الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، حيث ورثت هذه الحكومة تراكمات عقود طويلة من هيمنة فاتورة رواتب أبنائنا وبناتنا في القطاع العام المدني والعسكري التي تشكل نحو 61 بالمائة من إجمالي النفقات الجارية. إضافة إلى زيادة مخصصات فوائد الدين العام بنحو 277 مليون دينار جراء الإرتفاع في أسعار الفائدة العالمية، وتخصيص مبلغ 100 مليون دينار للنفقات الطارئة للتعامل مع تطورات حالة عدم وضوح الرؤيا جيوسياسيا.

دولة الرئيس،،

حضرات الأعيان المحترمين،،،،

إن ما حققناه جميعا من استقرار مالي ونقدي يعزى بلا شك إلى حصافة السياسات المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي، والتي أوجدت بيئة مواتية لتحفيز النشاط الإقتصادي، وعززت استقرار الإقتصاد الوطني وعمقت الثقة به وفي بيئة الإستثمار السائدة ومكنت القطاعات الإقتصادية من تحقيق أداء إيجابي في عام 2023، والواقع شاهد على آثار هذه السياسات الحصيفة في الحفاظ على المستوى المعتدل في ارتفاع الأسعار وحماية القوة الشرائية لدخول المواطنين في وقت تدهورت فيه دخول المواطنين في دول أخرى، وتعزيز زخم الإيرادات المحلية وتحقيق العدالة الضريبية والإستقرار الضريبي بما يسهم في جذب الإستثمارات الخارجية وتحسين مؤشرات الإعتماد على الذات في تغطية النفقات، إضافة إلى الحفاظ على التصنيف الائتماني الأردني وتعزيز مكانة الأردن في الأسواق المالية العالمية والحصول على التمويل اللازم بتكلفة أكثر انخفاضا، علاوة على تسجيل أعلى مستوى لاحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بما يعكس قوة الدينار الأردني وجاذبيته كوعاء ادخاري.

دولة الرئيس،،

حضرات الأعيان المحترمين،،،،

خلال أربع سنوات، نجحت الحكومة في رفع الإنفاق الرأسمالي ومخصصات الحماية الإجتماعية إلى أعلى مستويات تاريخية لتصل إلى 1729 مليون دينار و2349 مليون دينار على الترتيب، والإيفاء بالتزاماتها ورفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية إلى 90 بالمائة، وخفض العجز الأولى من 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.1 بالمائة، وخفض الدين العام من 88.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.3 بالمائة، وذلك عبر رفع الإيرادات المحلية من 7325 مليون دينار إلى 9579 مليون دينار بطريقة عادلة عبر تعزيز إيرادات ضريبة الدخل من 1180 مليون دينار إلى 1950 مليون دينار، ونجحت في الوفاء بالتزامها بعدم رفع النسب الضريبية على المواطنين أو فرض ضرائب جديدة. كما نجحت الحكومة في الحفاظ على التصنيف الائتماني، وإنهاء برنامج كامل مع صندوق النقد الدولي بنجاح، ووضع برنامج جديد بأيد أردنية، وبالتالي نجحت في حماية دخول ومدخرات ومقدرات الطبقة الوسطى بخلاف ما جرى في دول أخرى. ولم تنجح الحكومة في هذا في وقت الرخاء، بل نجحت في زمن الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من ركود تضخمي، ورغم العدوان الإجرامي على غزة .

وبالتالي أثبتت الحكومة أن هذه السياسة المالية والنقدية هي السبيل السليم لإدارة مقدرات الدولة لحماية الطبقة الوسطى وتعزيزها .

دولة الرئيس،،

حضرات الأعيان المحترمين،،،،

وإذ تعرض الحكومة لمجلسكم الموقر أبرز ملاحظاتها حول ما تضمنه تقرير لجنتكم المالية والإقتصادية الموقرة لتؤكد على أنها على قناعة تامة بسلامة النهج الذي سارت عليه منذ تشكيلها في التعاطي مع الشأن الإقتصادي والمالي. وإن كانت هذه الموازنة التي بين أيديكم لن تكون هي الحل الوحيد لكل المشاكل والتحديات التي نمر بها ، فضلا عن أن تتضمن كل ما نسعى لتحقيقه أو نرجو الوصول إليه، إلا أنها ستكون أداة الحكومة الفاعلة لتنفيذ سياستها العامة والداعم الرئيس لها وعلى رأسها الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. وأؤكد لذواتكم الكرام، كما أكدت في كلمتي مؤخرا عقب تلاوة تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب الموقر على أن "الأردن قصة صمود واعتدال بفضل حكمة قيادته الهاشمية والتفاف الشعب حولها في وجه عواصف إقليمية وعالمية منذ نشأته، كان وسيستمر أبد الدهر مثالا صادقا في دعم قضايا أمته العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وهو ما ظهر جليا خلال العدوان الغاشم على الأهل الأبرياء في غزة والإعتداءات المستمرة في الضفة الغربية. لم ولن يزاود أو يساوم، وسيبقى باستقراره السياسي والأمني والمالي السند الدائم للأهل في فلسطين. نعم، طموحنا لمواطنينا يتجاوز واقعنا بكثير، ولكن حق لنا أن نفخر بما أنجزنا، وبما حافظنا عليه، وبما رفضنا الإنجرار إليه، رسمنا خططنا بأيدينا لا بأيد خارجية، وأبينا إلا أن نطبقها رغم العواصف والتحديات.

نعم، نفخر بما حققنا من استقرار، نعم نفخر بأننا أصبحنا نموذج في الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي وبالتالي حماية طبقتنا الوسطى. وحق لنا أن لا ندخل أنفسنا في متاهة السوداوية ورفض رؤية ما تم إنجازه ونحن في خضم مئويتنا الثانية" .

دولة الرئيس،،

حضرات الأعيان المحترمين،،،،

أرجو أن أؤكد لمجلسكم الكريم بأن جميع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، وملاحظات وتوصيات السادة الأعيان المحترمين ستحظى باهتمام وتقدير الحكومة، وستبذل كل ما في وسعها لتنفيذ ما أمكن منها، وستبقى الحكومة على تواصل مع مجلسكم الكريم، تجسيدا للشراكة الكاملة، ولتحقيق المصلحة العامة، ومواجهة التحديات بكافة أشكالها.

وستقوم الحكومة بمخاطبة جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بالتوصيات الواردة في التقرير ليصار إلى إعداد تقرير شامل ومفصل حول ما سيتم اتخاذه من إجراءات تجاه هذه التوصيات وتزويد مجلسكم الموقر واللجنة المالية والاقتصادية بنسخة من هذا التقرير .

وقبل الختام، أرجو أن أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لمجلسكم الكريم على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحظى بكل التقدير والدعم المستمر والمتواصل لضمان الاستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي. ولا يفوتنا أن نتوجه بالشكر والعرفان والتقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها قواتنا المسلحة وكوادرها الطبية لمساعدة الأشقاء في غزة والضفة الغربية من خدمات ومساعدات طبية وإغاثية سواء كانت من خلال المستشفيات الميدانية العسكرية القائمة منها أو الجديدة، أو عبر عدد من عمليات الإنزال الجوي لكسر الحصار على غزة وإيصال مساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة لتلبية الإحتياجات الملحة للأشقاء في غزة. وعهد الحكومة لكم بتذليل كافة الأسباب لتمكين الجيش المظفر والأجهزة الأمنية الباسلة من أداء مهامها وواجباتها بكل كفاءة واقتدار .

وفي الختام، أود أن أكرر شكري وتقديري لمجلسكم الموقر، سائلا الله تعالى أن يحفظ علينا نعمة الأمن والاستقرار التي نتمتع بها في أردن الخير والعطاء. وسيبقى الأردن بلد الهاشميين، قلب العروبة النابض، لا تنكسف شمسه ولا ينخسف قمره، توأم فلسطين، وحارس القدس والأقصى الشريف مهوى أفئدة العرب وقبلة المسلمين الأولى.

سائلا العلي القدير أن يوفقنا جميعا في خدمة وطننا الحبيب في ظل راعي مسيرة البناء والازدهار جلالة مليكنا المفدى عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،".

--(بترا)

و هـ/اح

27/02/2024 14:29:38