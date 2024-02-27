منتخب الووشو يحقق فضيتين في البطولة العربية
التاريخ
2/27/2024 2:38:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- حقق المنتخب الوطني للوشو كونغ فو، ميداليتين فضيتين، في البطولة العربية للناشئين والشباب التي اختتمت يوم أمس الاثنين في مدينة الحمامات التونسية بمشاركة تونس، مصر، ليبيا، السعودية، المغرب بالإضافة إلى الأردن.
وجاءت الميداليات عن طريق اللاعب كرم محمود عبد الرحمن واللاعب عمر أسامة منصور.
وبهذه النتيجة حصل منتخبنا على كأس المركز الثالث في مسابقة الووشو كونغ فو الساندا.
--(بترا)
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27/02/2024 14:16:51
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