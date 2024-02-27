منتخب الووشو يحقق فضيتين في البطولة العربية

عمان 27 شباط (بترا)- حقق المنتخب الوطني للوشو كونغ فو، ميداليتين فضيتين، في البطولة العربية للناشئين والشباب التي اختتمت يوم أمس الاثنين في مدينة الحمامات التونسية بمشاركة تونس، مصر، ليبيا، السعودية، المغرب بالإضافة إلى الأردن. وجاءت الميداليات عن طريق اللاعب كرم محمود عبد الرحمن واللاعب عمر أسامة منصور. وبهذه النتيجة حصل منتخبنا على كأس المركز الثالث في مسابقة الووشو كونغ فو الساندا. --(بترا) خ خ 27/02/2024 14:16:51

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.