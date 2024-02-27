مناقشة الأوراق البحثية لمشروعي البرلمان الشبابي والحكومة الشبابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، أهمية التوصيات والأوراق البحثية التي قدمها الشباب أعضاء لجان مشروعي البرلمان الشبابي والحكومة الشبابية التابعين للمعهد السياسي، أحد مشاريع وزارة الشباب التدريبية.

جاء ذلك خلال لقائه الشباب اليوم الثلاثاء في جلسة حوارية، ناقشوا خلالها أوراقهم البحثية وتوصياتهم التطويرية في قطاع التربية والتعليم، بحضور المدير التنفيذي للمعهد السياسي المهندس إياد المعادات.

وأشاد الدكتور العجارمة بجهود الشباب في سعيهم للنهوض والارتقاء بواقع الخدمات التي تقدمها مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة، وقطاع التعليم بشكل خاص، من خلال تطويرها والعمل على الدراسات الميدانية لتقديم المقترحات لتجويدها.

وبين أن الوزارة تحرص من خلال خططها الاستراتيجية لتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاعين العام والخاص في سعيها الدائم لتطوير وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد الدكتور العجارمة أهمية النشاطات اللاصفية التي تسعى الوزارة الى تفعيلها باعتبارها ركنا أساسيا في العملية التعليمية التربوية ودورها الهام في تعزيز جوانب الابتكار والتجديد التي تمكن الطلبة من التعبير عن ذاتهم وصقل شخصياتهم بمختلف مراحلهم العمرية، إضافة الى تنمية إبداعاتهم من خلال العديد من الأنشطة التي تنفذها الوزارة، واستقبال المقترحات الساعية الى تنويع وبناء البرامج التي تسهم بإكساب الطلبة القيم الإيجابية والسلوكيات الصحيحة.

من جانبه، أكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، أهمية هذه اللقاءات لتقديم الأفكار الشبابية والحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه المؤسسات، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، من خلال أوراقهم البحثية والسياسية لمعالجة العديد من المشاكل والقضايا بطرق شبابية إبداعية.

وبين سعي الوزارة لإعداد قيادات شبابية ممكنة سياسياً ومعرفياً، قادرة على إحداث التغيير الإيجابي، مشيداً بجهود وأفكار الشباب الريادية التي قدمت تصوراتها بناء على دراسات وأبحاث مكثفة للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق لتقديمها للجهات والاستفادة منها.

واستعرض أعضاء "لجان قطاع التربية والتعليم ضمن مشروع البرلمان الشبابي"، ورقة سياسات جاءت تحت عنوان "مهارة ممارسة اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية"، فيما استعرض الأعضاء في الحكومة الشبابية ورقتهم البحثية تحت عنوان "البرامج والأنشطة اللامنهجية في المدارس الحكومية".

ويعد المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية، مظلة شبابية وطنية تنفذها وزارة الشباب، يعمل على مجموعة من البرامج والمشاريع المعنية بإشراك الشباب بالحياة العامة وتفعيل دورهم في عملية صناعة القرار من خلال البرنامج الوطني بمشروعيه مشروع الحكومة الشبابية الأردنية ومشروع البرلمان الشبابي الأردني، إضافة لبرنامج الاكاديمية السياسية والتي تقدم مجموعة من الدورات التثقيفية للشباب في العمل السياسي.

--(بترا)

ع س/رق

27/02/2024 14:16:18