بدء مؤتمر رؤساء الجامعات العربية التركية في جامعة اسطنبول ايدن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- بدأت في جامعة اسطنبول ايدن، بتركيا، مؤتمر رؤساء الجامعات العربية التركية، لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الطرفين.

ووفقا لبيان صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الثلاثاء، فإن المؤتمر الذي يشارك فيه ما يزيد على 150 رئيس جامعة، يعد فرصة للجامعات العربية والتركية لتبادل الخبرات والمعرفة والابتكار في مجالات مختلفة.

وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة إن هذا المؤتمر يعد خطوة المهمة في تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين العالمين العربي والتركي، إضافة إلى تبادل الخبرات الأكاديمية، ويتضمن المؤتمر أيضا فرصة لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتطوير البرامج التعليمية.

وأضاف إن إسرائيل نفذت ضربات ممنهجة على الجامعات في قطاع غزة وقتلت أعضاء هيئتها التدريسية للقضاء على مظاهر التعليم العالي بالقطاع .

ودان سلامة خلال افتتاحه المؤتمر، الهجوم الإسرائيلي، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الهجمات على أهلنا في غزة.

ودعا الى إحلال السلام العادل والدائم في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبين ان الجامعات تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، كونها من أهم حاضنات الأفكار والحلول للمشاكل العالمية، مما يجعلها قادرة على إحداث تأثير إيجابي، مشيرا الى ان الجامعات مهمتها إنتاج القوى العاملة ذات المهارات العالية تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف ان الجامعات ليست مجرد مؤسسات تعليمية؛ ولكنها منارات الأمل، ومحفزات التغيير، ومحركات التقدم لديها القدرة على تشكيل العقول، وتحويل المجتمعات، ودفع عجلة التنمية العالمية.

وقال الدكتور سلامة "نحن كرؤساء جامعات، تقع على عاتقنا مسؤولية رعاية الجيل القادم من القادة والمفكرين والمبتكرين ويجب علينا أن نوفر بيئات تعزز الفضول الفكري والتفكير النقدي والإبداع ويتعين على جامعاتنا أن تعمل كمختبرات للأفكار، وحاضنة للحلول للمشاكل المعقدة التي تواجه البشرية.

وشارك في فعاليات المؤتمر مساعد أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، ومديرة الإدارة في الاتحاد لينا البيطار، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالاتحاد وهيب كراجة.

--(بترا)

س ص/رق

27/02/2024 14:12:21