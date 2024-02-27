بدء مؤتمر رؤساء الجامعات العربية التركية في جامعة اسطنبول ايدن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- بدأت في جامعة اسطنبول ايدن، بتركيا، مؤتمر رؤساء الجامعات العربية التركية، لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الطرفين.
ووفقا لبيان صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الثلاثاء، فإن المؤتمر الذي يشارك فيه ما يزيد على 150 رئيس جامعة، يعد فرصة للجامعات العربية والتركية لتبادل الخبرات والمعرفة والابتكار في مجالات مختلفة.
وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة إن هذا المؤتمر يعد خطوة المهمة في تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين العالمين العربي والتركي، إضافة إلى تبادل الخبرات الأكاديمية، ويتضمن المؤتمر أيضا فرصة لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتطوير البرامج التعليمية.
وأضاف إن إسرائيل نفذت ضربات ممنهجة على الجامعات في قطاع غزة وقتلت أعضاء هيئتها التدريسية للقضاء على مظاهر التعليم العالي بالقطاع .
ودان سلامة خلال افتتاحه المؤتمر، الهجوم الإسرائيلي، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الهجمات على أهلنا في غزة.
ودعا الى إحلال السلام العادل والدائم في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وبين ان الجامعات تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، كونها من أهم حاضنات الأفكار والحلول للمشاكل العالمية، مما يجعلها قادرة على إحداث تأثير إيجابي، مشيرا الى ان الجامعات مهمتها إنتاج القوى العاملة ذات المهارات العالية تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف ان الجامعات ليست مجرد مؤسسات تعليمية؛ ولكنها منارات الأمل، ومحفزات التغيير، ومحركات التقدم لديها القدرة على تشكيل العقول، وتحويل المجتمعات، ودفع عجلة التنمية العالمية.
وقال الدكتور سلامة "نحن كرؤساء جامعات، تقع على عاتقنا مسؤولية رعاية الجيل القادم من القادة والمفكرين والمبتكرين ويجب علينا أن نوفر بيئات تعزز الفضول الفكري والتفكير النقدي والإبداع ويتعين على جامعاتنا أن تعمل كمختبرات للأفكار، وحاضنة للحلول للمشاكل المعقدة التي تواجه البشرية.
وشارك في فعاليات المؤتمر مساعد أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، ومديرة الإدارة في الاتحاد لينا البيطار، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالاتحاد وهيب كراجة.
--(بترا)
س ص/رق
27/02/2024 14:12:21
MENAFN27022024000117011021ID1107907371
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