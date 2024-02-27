رئيسة الاتحاد الأردني للكراتيه تتسلم الشارة الآسيوية

عمان 27 شباط (بترا)- تسلمت رئيسة الاتحاد الأردني للكراتيه منار شعث، الشارة الآسيوية بمناسبة تعيينها عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي. وسجلت شعث حضورا متميزا في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي الثاني والذي أقيم على هامش بطولة الدوري العالمي بالفجيرة. وأقيم الاجتماع بدعوة من رئيس الاتحاد الآسيوي اللواء ناصر الرزوقي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي انطونيو سبينوس، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطة الاتحاد الآسيوي للعام 2024. --(بترا) خ خ/رق 27/02/2024 14:01:28

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