رئيسة الاتحاد الأردني للكراتيه تتسلم الشارة الآسيوية

رئيسة الاتحاد الأردني للكراتيه تتسلم الشارة الآسيوية
التاريخ
2/27/2024 2:38:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- تسلمت رئيسة الاتحاد الأردني للكراتيه منار شعث، الشارة الآسيوية بمناسبة تعيينها عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.
وسجلت شعث حضورا متميزا في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي الثاني والذي أقيم على هامش بطولة الدوري العالمي بالفجيرة.
وأقيم الاجتماع بدعوة من رئيس الاتحاد الآسيوي اللواء ناصر الرزوقي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي انطونيو سبينوس، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطة الاتحاد الآسيوي للعام 2024.
--(بترا)
خ خ/رق
27/02/2024 14:01:28
MENAFN27022024000117011021ID1107907370
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