الأردن يرسل طائرتين محملتين بـ40 طناً من المواد الصحية إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27شباط (بترا)- أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN)، طائرتين من المواد الصحية إلى قطاع غزة.

وقال بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، إنه جرى إرسال الطائرتين بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ليتم إدخال الحمولة من خلال معبر رفح بجمهورية مصر العربية.

وحملت الطائرتان على متنهما ما يزيد على 40 طنًا من الطرود الصحية، ليصار إلى توزيعها على النساء في قطاع غزة.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن الهيئة تتعاون مع مختلف الهيئات الأممية كل حسب اختصاصه لتأمين كافة الشرائح وخدمة أهلنا في غزة.

ووصل عدد الطائرات المرسلة ضمن الجسر الجوي الى أهلنا في غزة إلى 60 طائرة من ضمنها 15 عملية إنزال جوي، إضافة الى الجسر البري الذي تم إرسال 380 شاحنة من خلاله.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني:

--(بترا)

ج ب/رق

27/02/2024 13:54:55