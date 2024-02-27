مراكز شباب العاصمة تنفذ أنشطة متنوعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- واصلت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة العاصمة، تنفذ أنشطة متنوعة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
ووفق بيان للمديرية اليوم الثلاثاء، نفذ مركز شباب القويسمة ورشة تعريفية بعنوان "مهارات التواصل وأهميتها في الريادة في المستقبل" بحضور 25 مشاركا.
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بمفهوم الريادة وأهم المهارات الريادية والمواد التي يحتاجها الرياديون لتنفيذ أفكارهم واهم المهارات الريادية، مثل التخطيط وإنشاء المواقع الإلكترونية ومهارات إدارة الوقت وإدارة المخاطر والتواصل.
وكما نفذ مركز شباب لواء سحاب، ورشة عمل بعنوان "توعية الشباب بالمسؤولية "بحضور 20 مشاركا ضمن الفئة العمرية من 16 الى 18 عاما.
وهدفت الورشة إلى تنمية روح المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب من خلال التطوع في مؤسسات المجتمع المحلي وممارسة الأنشطة التعاونية ونشر الوعي من خلال الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والصحية والشبابية .
وأقام مركز شابات لواء سحاب ورشة عمل حول إدارة الوقت، بحضور 35 مشاركة ضمن الفئة العمرية 15 الى 17 عاما، بهدف تعريف المشاركات بمهارات تنظيم الوقت من خلال تحديد الهدف والتخطيط ووضع الأولويات التي تعتمد عليها إدارة الوقت.
إلى ذلك، نفذ مركز شابات لواء الجيزة، بالتعاون مع الدفاع المدني دورة "إسعافات أولية"، بحضور 20 مشاركة ضمن الفئة العمرية 15 الى 17 عاما، حيث هدفت الدورة إلى تدريب المشاركات على المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية مثل الاختناق، والإصابات المنزلية والتشنجات، والحروق، وضربات الشمس والكسور.
ونظم مركز شباب أم الرصاص محاضرة حول "نبذ الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية"، بحضور 20 مشاركا ضمن الفئة العمرية 12 الى 18 عاما.
وتحدث المحاضر عقاب الزيدان خلال الورشة عن الغلو والتطرف والتعصب والفكر التكفيري، مؤكدا أنه لا مكان للإرهاب والتطرف بالشريعة الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال وقبول الآخر.
--(بترا)
س ح/رق
27/02/2024 13:50:43
MENAFN27022024000117011021ID1107907368
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