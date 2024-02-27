مراكز شباب العاصمة تنفذ أنشطة متنوعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- واصلت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة العاصمة، تنفذ أنشطة متنوعة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

ووفق بيان للمديرية اليوم الثلاثاء، نفذ مركز شباب القويسمة ورشة تعريفية بعنوان "مهارات التواصل وأهميتها في الريادة في المستقبل" بحضور 25 مشاركا.

وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بمفهوم الريادة وأهم المهارات الريادية والمواد التي يحتاجها الرياديون لتنفيذ أفكارهم واهم المهارات الريادية، مثل التخطيط وإنشاء المواقع الإلكترونية ومهارات إدارة الوقت وإدارة المخاطر والتواصل.

وكما نفذ مركز شباب لواء سحاب، ورشة عمل بعنوان "توعية الشباب بالمسؤولية "بحضور 20 مشاركا ضمن الفئة العمرية من 16 الى 18 عاما.

وهدفت الورشة إلى تنمية روح المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب من خلال التطوع في مؤسسات المجتمع المحلي وممارسة الأنشطة التعاونية ونشر الوعي من خلال الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والصحية والشبابية .

وأقام مركز شابات لواء سحاب ورشة عمل حول إدارة الوقت، بحضور 35 مشاركة ضمن الفئة العمرية 15 الى 17 عاما، بهدف تعريف المشاركات بمهارات تنظيم الوقت من خلال تحديد الهدف والتخطيط ووضع الأولويات التي تعتمد عليها إدارة الوقت.

إلى ذلك، نفذ مركز شابات لواء الجيزة، بالتعاون مع الدفاع المدني دورة "إسعافات أولية"، بحضور 20 مشاركة ضمن الفئة العمرية 15 الى 17 عاما، حيث هدفت الدورة إلى تدريب المشاركات على المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية مثل الاختناق، والإصابات المنزلية والتشنجات، والحروق، وضربات الشمس والكسور.

ونظم مركز شباب أم الرصاص محاضرة حول "نبذ الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية"، بحضور 20 مشاركا ضمن الفئة العمرية 12 الى 18 عاما.

وتحدث المحاضر عقاب الزيدان خلال الورشة عن الغلو والتطرف والتعصب والفكر التكفيري، مؤكدا أنه لا مكان للإرهاب والتطرف بالشريعة الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال وقبول الآخر.

--(بترا)

س ح/رق

27/02/2024 13:50:43