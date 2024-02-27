اختتام معرض قطر الزراعي الدولي بمشاركة أردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 27 شباط (بترا)- اختتمت بالدوحة اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الحادية عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي 2024، بمشاركة أردنية فاعلة.
وأقيم المعرض على مدى تسعة أيام في منطقة "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة" بمشاركة جهات وشركات زراعية تمثل 80 دولة عربية وأجنبية.
وحظي الجناح الأردني بإقبال كبير من زوار المعرض والمهتمين والقائمين على شركات الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي في قطر والعديد من ممثلي أجنحة الدول الأخرى المشاركة في المعرض.
ومثل المعرض فرصة مواتية لتعزيز عملية الترويج للمنتج الزراعي الأردني، وعرض أحدث التقنيات الزراعية الحديثة المستخدمة في الإنتاج الزراعي في المملكة، إضافة إلى استكشاف آفاق جديدة يمكن أن تشكل إضافة نوعية للقطاع الزراعي الذي يؤدي دورا هاما في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع والمواد الغذائية، وتصدير كميات كبيرة من مختلف المنتجات لمختلف الأسواق العربية والأجنبية.
ويعتبر المعرض كذلك فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج والتسويق الزراعي في الأردن والسوق القطري، خاصة لاشتماله العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة المتعلقة بمختلف مجالات ومراحل الإنتاجي الزراعي، ومنصة فريدة لتعزيز الاستثمارات الزراعية والتكنولوجية في الدول المشاركة، حيث ساهم في تقوية الروابط التجارية بين الدول المشاركة.
وقال السفير الأردني في الدوحة زيد اللوزي، إن الأردن شارك في المعرض بشكل فعال من خلال شركات وطنية تعكس مستوى التطور والجودة التي يتميز بها القطاع الزراعي في الأردن، ما يعكس رؤية الأردن في تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الزراعي ليكون على مستوى عالمي، مؤكدا أنه شكل منصة استثنائية لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات الزراعية فيما بين الدول المشاركة.
وعرضت الشركات الأردنية مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية الوطنية طيلة أيام المعرض، وتشكيلة متنوعة من المنتجات التقليدية التي تعكس مدى تنوع وغنى التراث الثقافي والزراعي في الأردن استقطبت اهتمام زوار المعرض الذين تفاعلوا بشكل واسع معها.
من جهته، قال مدير إدارة الشؤون الزراعية ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمعرض قطر الزراعي الدولي، يوسف خالد الخليفي، إن هذه النسخة من المعرض الزراعي كانت مميزة وفريدة نظرا لانعقادها بالتزامن مع الحدث العالمي لمعرض "إكسبو 2023 الدوحة" والنجاح الكبير الذي حققه.
ويأتي حرص قطر على تنظيم المعرض الزراعي سنويا، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه للنهوض بالقطاع الزراعي بمختلف مجالاته الزراعية والحيوانية والسمكية، وما تقدمه من دعم ومساندة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الهامة بهدف تحقيق الأمن الغذائي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
--(بترا)
م ف/ أ أ/اح
27/02/2024 13:25:35
MENAFN27022024000117011021ID1107907366
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