اختتام معرض قطر الزراعي الدولي بمشاركة أردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 27 شباط (بترا)- اختتمت بالدوحة اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الحادية عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي 2024، بمشاركة أردنية فاعلة.

وأقيم المعرض على مدى تسعة أيام في منطقة "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة" بمشاركة جهات وشركات زراعية تمثل 80 دولة عربية وأجنبية.

وحظي الجناح الأردني بإقبال كبير من زوار المعرض والمهتمين والقائمين على شركات الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي في قطر والعديد من ممثلي أجنحة الدول الأخرى المشاركة في المعرض.

ومثل المعرض فرصة مواتية لتعزيز عملية الترويج للمنتج الزراعي الأردني، وعرض أحدث التقنيات الزراعية الحديثة المستخدمة في الإنتاج الزراعي في المملكة، إضافة إلى استكشاف آفاق جديدة يمكن أن تشكل إضافة نوعية للقطاع الزراعي الذي يؤدي دورا هاما في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع والمواد الغذائية، وتصدير كميات كبيرة من مختلف المنتجات لمختلف الأسواق العربية والأجنبية.

ويعتبر المعرض كذلك فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج والتسويق الزراعي في الأردن والسوق القطري، خاصة لاشتماله العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة المتعلقة بمختلف مجالات ومراحل الإنتاجي الزراعي، ومنصة فريدة لتعزيز الاستثمارات الزراعية والتكنولوجية في الدول المشاركة، حيث ساهم في تقوية الروابط التجارية بين الدول المشاركة.

وقال السفير الأردني في الدوحة زيد اللوزي، إن الأردن شارك في المعرض بشكل فعال من خلال شركات وطنية تعكس مستوى التطور والجودة التي يتميز بها القطاع الزراعي في الأردن، ما يعكس رؤية الأردن في تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الزراعي ليكون على مستوى عالمي، مؤكدا أنه شكل منصة استثنائية لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات الزراعية فيما بين الدول المشاركة.

وعرضت الشركات الأردنية مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية الوطنية طيلة أيام المعرض، وتشكيلة متنوعة من المنتجات التقليدية التي تعكس مدى تنوع وغنى التراث الثقافي والزراعي في الأردن استقطبت اهتمام زوار المعرض الذين تفاعلوا بشكل واسع معها.

من جهته، قال مدير إدارة الشؤون الزراعية ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمعرض قطر الزراعي الدولي، يوسف خالد الخليفي، إن هذه النسخة من المعرض الزراعي كانت مميزة وفريدة نظرا لانعقادها بالتزامن مع الحدث العالمي لمعرض "إكسبو 2023 الدوحة" والنجاح الكبير الذي حققه.

ويأتي حرص قطر على تنظيم المعرض الزراعي سنويا، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه للنهوض بالقطاع الزراعي بمختلف مجالاته الزراعية والحيوانية والسمكية، وما تقدمه من دعم ومساندة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الهامة بهدف تحقيق الأمن الغذائي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

--(بترا)

م ف/ أ أ/اح

27/02/2024 13:25:35