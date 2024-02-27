صحة غزة: نحتاج لإجلاء أكثر من 120 مريضا من مستشفى ناصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 شباط (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة لإجلاء أكثر من 120 مريضا من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية.
وأكدت مصادر صحية فلسطينية، أن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية للمرضى في مجمع ناصر الطبي في خانيونس مع توقف المولد ونفاد الأوكسجين، وتعطل شبكة الصرف الصحي، وتكدس النفايات.
وأشار الدكتور القدرة، الى أن مجمع ناصر الطبي بحاجة إلى سلسلة إصلاحات عاجلة لتقديم الخدمات الصحية لما يقرب من مليون و 800 ألف مواطن.
وطالب المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة لمجمع ناصر والمؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن جميع الكوادر الصحية.
-- (بترا)
رصد/م ح/أ أ/ب ط
27/02/2024 13:25:23
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