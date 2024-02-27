صحة غزة: نحتاج لإجلاء أكثر من 120 مريضا من مستشفى ناصر

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 27 شباط (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة لإجلاء أكثر من 120 مريضا من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية.

وأكدت مصادر صحية فلسطينية، أن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية للمرضى في مجمع ناصر الطبي في خانيونس مع توقف المولد ونفاد الأوكسجين، وتعطل شبكة الصرف الصحي، وتكدس النفايات.

وأشار الدكتور القدرة، الى أن مجمع ناصر الطبي بحاجة إلى سلسلة إصلاحات عاجلة لتقديم الخدمات الصحية لما يقرب من مليون و 800 ألف مواطن.

وطالب المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة لمجمع ناصر والمؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن جميع الكوادر الصحية.

-- (بترا)

رصد/م ح/أ أ/ب ط

27/02/2024 13:25:23