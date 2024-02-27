وزيرة العمل: عدم الحصول على التمويل أبرز التحديات أمام رائدات الأعمال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا) عائشة عناني- قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، إن من أبرز التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في الأردن، عدم قدرتهن على الحصول على التمويل المطلوب لمشاريعهن والتوسع بها، مشيرة إلى أن النساء اللواتي يمتلكن مؤسسات خاصة، أقل بكثير من ما يمتلكه الرجال.

وأضافت الروابدة خلال جلسة حوارية بين القطاعين العام والخاص بعنوان "رحلة الوصول إلى التمويل: أهمية إتاحة البيانات المالية الخاصة بسيدات الأعمال" نظمها ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني عبر التحالف الوطني "إنصاف" اليوم الثلاثاء؛ إن توفير بيئة أعمال منصفة وداعمة لصاحبات الأعمال والرياديات في الأردن، وتعزيز مساهمة المرأة الأردنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يستدعي إتاحة المعلومات المالية الخاصة بالسيدات وتعزيز وعي المرأة بالثقافة المالية وتسهيل حصولها على المعلومات المالية والبيانات التي تساعدها على إنشاء مشروعها الخاص، كإجراءات التسجيل والترخيص وتزويدها بالمعلومات المطلوبة لأخذ القروض من الصناديق التمويلية.

ودعت الروابدة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالمتعاملات مع المؤسسات المالية والبنوك، وتوفير التدريب لرائدات الأعمال لإدارة مشاريعهن والتوسع بها.

وبينت أن وزارة العمل أنشأت منذ عام 2006 مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي، للاهتمام بقضايا المرأة العاملة والباحثة عن العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنفيذ السياسات والتشريعات الخاصة بالتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة وإعداد البرامج والحملات التوعوية بحقوقهن العمالية وتشجيعهن على الانخراط في سوق العمل والحد من انسحابهن من العمل.

وأضافت، إن الوزارة وفرت من خلال صندوق التنمية والتشغيل نافذة تمويلية لدعم المشاريع ضمن برنامج تمكين المرأة يهدف إلى تمكين المرأة في كل محافظات المملكة، ومساعدتها لإنشاء مشروعها الخاص بها للمساهمة في تحسين مستواها المعيشي واستقلالها اقتصاديا، وتفعيل دورها في المجتمع وتشجيعها على العمل الحر والاعتماد على "التشغيل الذاتي".

بدورها قالت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني الدكتورة ريم البغدادي، إن التحالف الوطني "إنصاف" حدد تصورات للتخديات التي تواجه المرأة صاحبة العمل، وسبل معالجتها ووضع حلول تنفيذية للنهوض بقطاع الأعمال الأردني الخاص بالسيدات.

وأضافت، إن الملتقى يؤمن بضرورة تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، وترجم ذلك من خلال اتفاقيات التعاون مع العديد من الجهات، نتج عنها إطلاق تحالف "إنصاف" عام 2021، بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة (سايب) لغايات التعاون وكسب التأييد من أجل تحقيق بيئة أعمال منصفة وداعمة لصاحبات الأعمال والرياديات في الأردن.

وأشارت إلى أن تحالف "إنصاف" قدم ورقة سياسات حول الوصول إلى التمويل للمشاريع الريادية النسائية في الأردن، تضمنت ضرورة إتاحة البيانات المالية الخاصة بالسيدات كعامل أساسي، يساهم في اتخاذ القرارات وتطوير القوانين بناء على أسس واقعية، لافتة إلى أن أعضاء التحالف يتعاونون لكسب التأييد والضغط لإقرار سياسات مراعية وداعمة للمرأة الريادية، وصاحبة الأعمال، ضمن بيئة أعمال مساندة.

ويضم التحالف، بحسب البغدادي، 20 جهة من منظمات سيدات الأعمال ومنظمات رجال أعمال، ومؤسسات بحث ودراسات، ومؤسسات قانونية وإعلامية، ومنشآت قطاع خاص، تسعى جميعها الى تحسين حجم ونوعية مشاركة المرأة الأردنية في الأنشطة الاقتصادية والأسواق، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل، واقتراح التعديلات السياسية والتشريعية اللازمة والإنشاءات الضرورية المساندة لمتخذي قرار بواضع السياسات، ومتابعة تطبيقها.

من جهتها أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية للمرأة مها علي، ضرورة اعتماد تعريف موحد لصاحبات الأعمال، وبما يعزز من الوصول للبيانات المتعلقة بهن، بهدف البناء عليها في توسيع الأعمال القائمة، وبناء مشاريع جديدة، من خلال قياس عدة مؤشرات لمعرفة نسب مشاركة المرأة الاقتصادية الفعلية.

واشارت إلى فكرة إنشاء مرصد للمرأة التي بدأت اللجنة العمل عليه، والذي يضع مؤشرات للقياس حول المشاركة الاقتصادية للمرأة، والمشاركة السياسية للمرأة، وجوانب الحماية الاجتماعية.

وقالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، إن تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، هو جزء رئيس من رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضافت، إن التحدي الأكبر في البطالة يأتي من الشباب وتدني مشاركة المرأة الاقتصادية، ما يستدعي وضع تعريفات محددة للنسيج الجندري لكل مؤسسة اقتصادية أو تجارية أو استثمارية أو خدماتها، ويسهل تحديد وجمع بيانات ومعلومات أكثر دقة وشمولية وتشاركية.

وأكد مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، ضرورة وضع تعريف شامل لصاحبات الأعمال، يكون منطلقاً للتعريفات الفرعية الأخرى المتعلقة بمشاركتها الاقتصادية، ويسهل الحصول على البيانات المتعلقة بهن في سوق العمل والتمويل والاستثمار وغيرها.

ودعا المحروق إلى وضع معايير واضحة، عند منح التمويل، يتم من خلالها قياس البيانات الجندرية بنحو أكثر دقة وسهولة وشمولية.

وعرض مدير مكتب مركز المشروعات الدولية الخاصة (سايب) كريم شعبان، نبذة تعريفية عن المركز، الذي يعد منظمة غير حكومية، وجزءا من غرفة التجارة الأميركية في واشنطن، ويعمل لتعزيز المؤسسات الحيوية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية حول العالم بالتعاون مع صناع القرار، ومؤسسات الإعلام، ومراكز البحوث الاقتصادية، والأكاديمية والمنظمات الممثلة للقطاع الخاص، وجمعيات أصحاب وصاحبات الأعمال لدعم واتساع الشمولية والتنوع في صنع السياسات الإقتصادية، وترسيخ مفاهيم، وممارسات الحوكمة الرشيدة،. والمواطنة، والحوكمة الديمقراطية، والنزاهة، والشفافية.

وناقش المشاركون في الجلسة من خبراء ومختصين، الجهود الوطنية لتبني تعريف موحد لصاحبات الأعمال، متوافق مع الممارسات العالمية، ومدى إتاحة البيانات الخاصة بصاحبات الأعمال، من حيث التعاملات المصرفية والمالية، كنسب توضح خارطة الطريق للوقوف على التحديات واقتراح الحلول، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالسيدات المتعاملات مع المؤسسات المالية والبنوك.

--(بترا)

ع ن/

27/02/2024 13:16:16