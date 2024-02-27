3101 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3101 طن، منها 2324 طن خضار، و583 طن فواكه، و 193طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25و 40، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والثوم بين 300 و500 قرش، والبطاطا بين 20 و35 قرشا، والبندورة بين 8 و 15 قرشا، والجزر بين 25 و 35 قرشا، والخيار بين 40 و 65 قرشا، والزهرة بين 10و 20 قرشا، والليمون بين 30 و 40 قرشا، والموز البلدي بين 50 و85 قرشا.
--(بترا)
رح /اص
27/02/2024 12:53:30
MENAFN27022024000117011021ID1107907363
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.