3101 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3101 طن، منها 2324 طن خضار، و583 طن فواكه، و 193طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25و 40، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والثوم بين 300 و500 قرش، والبطاطا بين 20 و35 قرشا، والبندورة بين 8 و 15 قرشا، والجزر بين 25 و 35 قرشا، والخيار بين 40 و 65 قرشا، والزهرة بين 10و 20 قرشا، والليمون بين 30 و 40 قرشا، والموز البلدي بين 50 و85 قرشا.

--(بترا)

رح /اص

27/02/2024 12:53:30