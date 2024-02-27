5424 طالبا فلسطينيا استُشهدوا منذ منذ العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 27 شباط (بترا)- قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن 5424 طالبا فلسطينيا استُشهدوا و9193 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى حوالي 5379، والذين أصيبوا إلى 8888، فيما استُشهد في الضفة 48 طالبا وأصيب 305 آخرون، إضافة إلى اعتقال 97، كما استشهد 255 معلما وإداريا، وأصيب 891 بجروح في قطاع غزة، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة.

ولفتت إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لأضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة الغربية للاقتحام والتخريب، واستخدمت 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة من صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

--(بترا)

م . ف/اص

27/02/2024 12:51:22