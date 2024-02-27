فريق الأمن العام للجودو يحصد برونزية البطولة العربية للأندية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- حصد فريق الأمن العام للجودو الميدالية البرونزية ضمن مشاركته في البطولة العربية للأندية، التي أقيمت منافساتها في الجمهورية الجزائرية.
وحقق لاعبو فريق الأمن العام (معاذ إبراهيم، بدر فتحي، حسين احمد، ناجي مشعل) الميدالية البرونزية في البطولة فئة الفرق، فيما حصد اللاعب حسين احمد برونزية وزن فوق 100 كغم فئة الفردي.
ووفق خبر صادر عن الأمن العام، شهدت البطولة منافسة قوية ومثيرة بين الأندية العربية المشاركة، بمشاركة 200 لاعب يمثلون 30 ناديا من خمس دول، وهي الجزائر، تونس، العراق، قطر، بالإضافة إلى الأردن.
--(بترا)
خ خ
27/02/2024 12:47:33
MENAFN27022024000117011021ID1107907361
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