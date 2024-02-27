فريق الأمن العام للجودو يحصد برونزية البطولة العربية للأندية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- حصد فريق الأمن العام للجودو الميدالية البرونزية ضمن مشاركته في البطولة العربية للأندية، التي أقيمت منافساتها في الجمهورية الجزائرية.

وحقق لاعبو فريق الأمن العام (معاذ إبراهيم، بدر فتحي، حسين احمد، ناجي مشعل) الميدالية البرونزية في البطولة فئة الفرق، فيما حصد اللاعب حسين احمد برونزية وزن فوق 100 كغم فئة الفردي.

ووفق خبر صادر عن الأمن العام، شهدت البطولة منافسة قوية ومثيرة بين الأندية العربية المشاركة، بمشاركة 200 لاعب يمثلون 30 ناديا من خمس دول، وهي الجزائر، تونس، العراق، قطر، بالإضافة إلى الأردن.

--(بترا)

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27/02/2024 12:47:33