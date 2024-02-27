المياه تستضيف وفدا من وزارة الموارد المائية العراقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا)- استضافت وزارة المياه والري اليوم الثلاثاء وفدا من وزارة الموارد المائية العراقية في إطار مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية وتعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن الوفد الذي يضم عددا من كبار المسؤولين والخبراء العراقيين برئاسة المستشار الفني لوزارة الموارد المائية العراقية المهندس علاء الدين الكنعاني، سيزور عددا من المواقع المائية بهدف تبادل الخبرات في إطار برنامج التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأضاف إن جولة الوفد ستشمل مواقع مائية ومحطات للصرف الصحي والسدود وإدارة أنظمة مياه الري بهدف الإطلاع على الإدارة المائية الأردنية، والتقنيات الحديثة التي تنتهجها الوزارة في التعامل مع نقص مصادر المياه، ومنها محطة تنقية الخربة لاسمرا، ومركز التوثيق المائي للوزارة، ومركز التحكم السيطرة في سلطة المياه الجمعية العربية لمرافق المياه -أكوا.
وأكد أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة، أهمية الشراكة بين الجانبين في مواجهة التحديات المائية التي تواجه منطقتنا العربية من خلال تبادل الخبرات والتجارب خاصة في مواجهة آثار التغير المناخي.
--(بترا)
ي ع/ ف ج
27/02/2024 12:44:58
MENAFN27022024000117011021ID1107907360
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