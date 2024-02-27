المياه تستضيف وفدا من وزارة الموارد المائية العراقية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا)- استضافت وزارة المياه والري اليوم الثلاثاء وفدا من وزارة الموارد المائية العراقية في إطار مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية وتعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن الوفد الذي يضم عددا من كبار المسؤولين والخبراء العراقيين برئاسة المستشار الفني لوزارة الموارد المائية العراقية المهندس علاء الدين الكنعاني، سيزور عددا من المواقع المائية بهدف تبادل الخبرات في إطار برنامج التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأضاف إن جولة الوفد ستشمل مواقع مائية ومحطات للصرف الصحي والسدود وإدارة أنظمة مياه الري بهدف الإطلاع على الإدارة المائية الأردنية، والتقنيات الحديثة التي تنتهجها الوزارة في التعامل مع نقص مصادر المياه، ومنها محطة تنقية الخربة لاسمرا، ومركز التوثيق المائي للوزارة، ومركز التحكم السيطرة في سلطة المياه الجمعية العربية لمرافق المياه -أكوا.

وأكد أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة، أهمية الشراكة بين الجانبين في مواجهة التحديات المائية التي تواجه منطقتنا العربية من خلال تبادل الخبرات والتجارب خاصة في مواجهة آثار التغير المناخي.

--(بترا)

ي ع/ ف ج

27/02/2024 12:44:58