الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 27 شباط (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، من بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من عمال غزة والضفة من بلدة برطعة قضاء جنين، لم تعرف أعدادهم ولا هوياتهم، وفقا لما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء.

وتوزعت عمليات الاقتحام على محافظات رام الله، نابلس، الخليل، أريحا، وطوباس التي شهدت عملية اقتحام واسعة، استشهد خلالها ثلاثة شبان، اثنان منهم أسرى سابقون.

وتواصل قوات الاحتلال أثناء حملات الاعتقال، تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والقتل العمد، ومصادرة المركبات، والأموال.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في تشرين الأول 2023، إلى نحو 7270، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

27/02/2024 12:35:43

