الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 27 شباط (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، من بينهم أطفال، وأسرى سابقون.
كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من عمال غزة والضفة من بلدة برطعة قضاء جنين، لم تعرف أعدادهم ولا هوياتهم، وفقا لما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء.
وتوزعت عمليات الاقتحام على محافظات رام الله، نابلس، الخليل، أريحا، وطوباس التي شهدت عملية اقتحام واسعة، استشهد خلالها ثلاثة شبان، اثنان منهم أسرى سابقون.
وتواصل قوات الاحتلال أثناء حملات الاعتقال، تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والقتل العمد، ومصادرة المركبات، والأموال.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في تشرين الأول 2023، إلى نحو 7270، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
27/02/2024 12:35:43
MENAFN27022024000117011021ID1107907359
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