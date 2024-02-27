رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفدا من جمعية التدقيق الداخلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 شباط (بترا) - التقى رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين في مكتبه، اليوم، وفدا من جمعية التدقيق الداخلي الأردنية.
وأكد الحمادين خلال اللقاء أن ديوان المحاسبة يقوم بتدقيق حسابات المؤسسات العامة والشركات المملوكة للحكومة، وهذا يتطلب أن تكون كوادر الديوان على مستوى عال من الكفاءة والإلمام بالمعايير الدولية للتدقيق وأفضل الممارسات الدولية ذات العلاقة.
وشدد خلال اللقاء على أن ديوان المحاسبة جزء من خطة إصلاح القطاع العام، ولهذا فإن الديوان معني برفع كفاءة المدققين من خلال الشراكات التي سينفذها الديوان مع الجهات الدولية والإقليمية في مجال التدريب وتبادل الخبرات وبالتالي سينعكس على الدور الإصلاحي والاستشاري للديوان على الجهات الخاضعة للرقابة.
وطلب الحمادين من جمعية التدقيق الداخلي الأردنية بأن يتم تأطير التعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم تشتمل على إطار تعاون يتضمن برامج تدريب متخصصة، إضافة الى برنامج تأهيل مدققي الديوان للحصول على شهادة المدقق الداخلي المجاز وذلك لرفع سوية نحو 320 مدققا منتشرين على كامل رقعة الوطن.
بدوره، أكد الوفد أهمية التعاون ما بين جمعية التدقيق الداخلي الأردنية والجهاز الرقابي الدستوري الأعلى في الأردن، مؤكدين حرصهم على التعاون مع الديوان بهدف تنفيذ برامج التدريب والتأهيل المتفق عليها.
-- (بترا)
رش/اص/ب ط
27/02/2024 12:29:45
MENAFN27022024000117011021ID1107907358
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