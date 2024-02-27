رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفدا من جمعية التدقيق الداخلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 شباط (بترا) - التقى رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين في مكتبه، اليوم، وفدا من جمعية التدقيق الداخلي الأردنية.

وأكد الحمادين خلال اللقاء أن ديوان المحاسبة يقوم بتدقيق حسابات المؤسسات العامة والشركات المملوكة للحكومة، وهذا يتطلب أن تكون كوادر الديوان على مستوى عال من الكفاءة والإلمام بالمعايير الدولية للتدقيق وأفضل الممارسات الدولية ذات العلاقة.

وشدد خلال اللقاء على أن ديوان المحاسبة جزء من خطة إصلاح القطاع العام، ولهذا فإن الديوان معني برفع كفاءة المدققين من خلال الشراكات التي سينفذها الديوان مع الجهات الدولية والإقليمية في مجال التدريب وتبادل الخبرات وبالتالي سينعكس على الدور الإصلاحي والاستشاري للديوان على الجهات الخاضعة للرقابة.

وطلب الحمادين من جمعية التدقيق الداخلي الأردنية بأن يتم تأطير التعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم تشتمل على إطار تعاون يتضمن برامج تدريب متخصصة، إضافة الى برنامج تأهيل مدققي الديوان للحصول على شهادة المدقق الداخلي المجاز وذلك لرفع سوية نحو 320 مدققا منتشرين على كامل رقعة الوطن.

بدوره، أكد الوفد أهمية التعاون ما بين جمعية التدقيق الداخلي الأردنية والجهاز الرقابي الدستوري الأعلى في الأردن، مؤكدين حرصهم على التعاون مع الديوان بهدف تنفيذ برامج التدريب والتأهيل المتفق عليها.

-- (بترا)

رش/اص/ب ط

27/02/2024 12:29:45