انطلاق أولى دوريات أمن الطرق على طريق منفذ الربع الخالي

(MENAFN
- Al Watan) تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، دشن اليوم مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي عبر تقنية الاتصال المرئي، انطلاق مراكز دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق على طريق منفذ الربع الخالي الرابط بين المملكة وسلطنة عمان.
ودعم الأمن العام، الطريق بالكوادر البشرية المؤهلة، والآليات، والتقنيات، والتجهيزات الفنية، ووسائل السلامة المرورية كافة، لتنفيذ مهام قوات أمن الطرق بإتقان. ويأتي تدشين انطلاق مراكز دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق على طريق منفذ الربع الخالي الرابط بين المملكة وسلطنة عمان، امتدادًا لجهود وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام؛ بالتوسع في تغطية الطرق المحورية لأمن وسلامة سالكيها.
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