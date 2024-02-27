Wednesday, 28 February 2024 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق أولى دوريات أمن الطرق على طريق منفذ الربع الخالي

2/27/2024 2:35:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، دشن اليوم مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي عبر تقنية الاتصال المرئي، انطلاق مراكز دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق على طريق منفذ الربع الخالي الرابط بين المملكة وسلطنة عمان.
ودعم الأمن العام، الطريق بالكوادر البشرية المؤهلة، والآليات، والتقنيات، والتجهيزات الفنية، ووسائل السلامة المرورية كافة، لتنفيذ مهام قوات أمن الطرق بإتقان. ويأتي تدشين انطلاق مراكز دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق على طريق منفذ الربع الخالي الرابط بين المملكة وسلطنة عمان، امتدادًا لجهود وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام؛ بالتوسع في تغطية الطرق المحورية لأمن وسلامة سالكيها.

MENAFN27022024000089011017ID1107907319

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث