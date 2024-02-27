تأخير تجهيز ستاد القويسمة لشهرين بتكلفة 700 ألف دينار

MENAFN - Alghad Newspaper) مصطفى بالو

تقرر تأخير تجهيز ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة لمدة شهرين، بحيث يتم تسليمه خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بدلا من الموعد السابق خلال آب (أغسطس) المقبل.



وبدأت أعمال الصيانة في الملعب خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي، بانتظار تجهيزه ليعود منارة للأنشطة الرياضية، وخاصة مباريات كرة القدم.



ووفق المعلومات الواردة لـ"الغد"، فإن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، وصلت إلى مرحلة (غريفل)، وهي المرحلة التي يتم فيها فرش أرضية الملعب وتهيئتها، وإنجاز شبكات ري أرضية الملعب، ومن ثم رصفها بـ"رمل صويلح"، ومن ثم تهيئتها لإجراءات زراعة العشب الطبيعي، إلى جانب أعمل الصيانة التي تشمل أرجاء الملعب كافة، ومنطقة إحماء اللاعبين، ومضمار الملعب، ومقاعد البدلاء؛ حيث وصلت كلفة صيانة وإعادة تأهيل ستاد الملك عبدالله الثاني إلى نحو 700 ألف دينار.



وينتظر أن يتم أيضا إعادة تأهيل وصيانة المنصة الرئيسية، ومقاعد الجماهير التي سيتم استبدال كراسيها المتهالكة، والتي تقدر بنحو 3000 كرسي، فيما العدد الإجمالي للكراسي المطلوبة ما يقارب 6000 كرسي، ولعل ما يؤخر أيضا في أعمال الصيانة، تأخر استلام الشركة المعنية بإنجاز العطاء، واستيرادها للمواد اللازمة في زراعة وصيانة مرافق الملعب.



وتسعى أمانة عمان، المسؤولة عن ستاد الملك عبدالله الثاني، إلى إعادة تأهيل وصيانة الملعب، وتقديمه بالشكل الذي يتناسب مع المكانة المرموقة التي وصل إليها ستاد الملك عبدالله الثاني في وقت سابق، لاسيما عندما تم تجهيزه ضمن الملاعب الرئيسة، لاحتضان مباريات كأس العالم للناشئات 2016، وحاز على افضل التقييمات من الاتحاد الدولي والآسيوي، وحصد أرفع الأوسمة والجوائز، ونال الإشادة والثناء من الاتحادات العربية.



وكانت أصوات المعنيين في كرة القدم من مسؤولين ومدربين ولاعبين قد تعالت في فترة سابقة، مطالبة بإعادة تأهيل أرضية الملعب، بسوء أرضيته، خاصة خلال استضافته مباريات الدورة الرباعية التي شارك فيها المنتخب الوطني إلى جانب العراق وسورية وعُمان خلال تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2022، والتي اضطر وقتها اتحاد الكرة لنقل ما تبقى من مبارياتها إلى ستاد عمان الدولي، في الوقت الذي استضاف فيه ستاد الملك عبدالله الثاني في فترة إغلاقه، بطولة الأردن والسعودية لأندية السيدات، والتي جرت نهائية آب (أغسطس) الماضي، وفاز بلقبها فريق الاتحاد، بمشاركة أندية عمان fc، الأرثوذكسي والنصر من الأردن، والنصر، الهلال، الشباب والاتحاد من السعودية.

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