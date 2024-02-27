أشهر فضائح لاعبي كرة القدم .. بينهم لاعب عربي

MENAFN - Alghad Newspaper)ووجهت إلى مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، الفرنسي بنجامين مندي، تهمة اغتصاب جديدة خلال مثوله أمام محكمة بريطانية الأربعاء، لترتفع حالات اتهامه بقضايا اغتصاب إلى 7 تجاه 4 نساء.



وقبل مندي، أنهت الفضائح الجنسية مسيرة لاعبين كثيرين في عالم كرة القدم، وأسقطتهم في هاوية جعلتهم "منبوذين" في المجتمع ككل، بعد أن كانوا نجوما يتابعهم الآلاف بشغف وإعجاب، وهم مارسون لعبتهم المفضلة.



هنا أبرز اللاعبين الذين انتهت حياتهم في الملاعب، وخارجها، بسبب فضائح جنسية مختلفة، راوحت ما بين علاقة مع فتاة قاصر، وتهمة اغتصاب، ومواد إباحية للأطفال.

بنجامين مندي

المدافع الفرنسي كان يعرف بروحه المرحة، ومنشوراته المضحكة مع زملائه في مانشستر سيتي، لكن تلك الصورة البشوشة التي جعلته محبوب جماهير مانشستر سيتي، تحولت إلى صوة قاتمة "لوحش" مغتصب.



واتهمت الشرطة البريطانية مندي بارتكاب ثلاث جرائم اغتصاب في أكتوبر 2020، وجريمة اغتصاب رابعة في أغسطس 2021، في منزله في برستبري بتشيشير، قبل إضافة تهمتين اضافيتين في 17 نوفمبر الماضي أيضا وواحدة الأربعاء.



وأوقف مندي وأودع الحبس الاحتياطي في أواخر أغسطس الفائت. وأعلن ناديه مانشستر سيتي الذي يدافع عن ألوانه منذ 2017، إيقافه قبل دقائق قليلة من إعلان الشرطة إحالته إلى العدالة.

غيلفي سيغوردسون

صانع الألعاب الآيسلندي سيغوردسون، كان من نجوم نادي إيفرتون الإنجليزي، حتى مطلع الموسم الجاري، عندما ظهرت قصة غريبة تتعلق "بانحرافه الجنسي".

وفتحت شرطة مانشستر تحقيقا بشأن تورط سيغوردسون، بجرائم جنسية متعلقة بالأطفال، مما دفع ناديه لإيقافه عن اللعب حتى انتهاء التحقيق، بينما اختفى اللاعب عن الأنظار تماما.

مارلون كينغ

تم سجن مهاجم برمنغهام الإنجليزي السابق، مارلون كينغ، عام 2009، لمدة 18 شهرا بعد إدانته بالتحرش بامرأة وكسر أنفها.



وزاد الغضب الإعلامي على كينغ، عند كشف تفاصيل الواقعة، التي وقعت خلال حفل بمناسبة "حمل زوجته" في حانة مع أصدقاء.

شاد إيفانز

تم اتهام مهاجم شيفيلد يونايتد السابق، شاد إيفانز، باغتصاب فتاة في حالة سكر، تبلغ من العمر 19 عاما. وبعد الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، تم الإفراج عن إيفانز في عام 2014 وعاد لممارسة كرة القدم في الدرجات الدنيا.



وفي وقت لاحق، أقرت المحكمة بعدم إدانته بتهمة الاغتصاب، ليتبين أن حياته "تحطمت" بسبب ادعاء كاذب.

آدم جونسون

ربما تعتبر قضية جونسون القضية الأكثر شهرة في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الآن لا يزال مسجونا بعد 3 أعوام من الحكم.



وأدين جونسون بارتكاب جرائم جنسية مع قاصرين، بعد ممارسته الجنس مع مشجعة له تبلغ من العمر 15 عاما فقط، في 2016، ولا زالت فضيحته تعتبر من بين الأسوأ في تاريخ الفضائح الجنسية في كرة القدم.



بنزيما وريبيري

في عام 2014، برأت محكمة في باريس فرانك ريبيري وكريم بنزيمة، وهما من أكبر نجوم كرة القدم في فرنسا، من تهمة ممارسة الجنس مع عاهرة دون السن القانونية.



ومع ذلك، نفى كل من ريبيري وبنزيمة التهمة، لكن ريبيري اعترف بممارسة الجنس مع زاهية دهار البالغة من العمر 18 عاما، لكنه ادعى أنه لم يدفع مبلغا من المال ولم يعلم أنها قاصر، بينما نفى بنزيمة كل الادعاءات.



القصة لم تنهي مسيرة اللاعبين، لكنها أثرت كثيرا على سمعتيهما، وساهمت في إبعاد بنزيمة عن المنتخب لاحقا، بعد تورطه بقصة أخرى.

كريستوف ميتزيلدر

المدافع الألماني ميتزيلدر له مكانة خاصة مع المنتخب الألماني، كما أنه مثل ريال مدريد الإسباني، ولكنه شوه سمعته بعد ثبوت تهمة مشاركته صورا إباحية لأطفال.

مسيرة ميتزيلدر في عالم الإعلام الرياضي انتهت كذلك، وأصبح سيء السمعة في ألمانيا، بعد ان كان بطلا قوميا.

عمرو وردة

من أبرز النجوم العرب الذين شوهوا صورتهم بفضيحة أخلاقية، النجم الدولي المصري عمرو وردة، الذي انتشرت قصته كثيرا قبل أعوام.



وكشف تقرير صحفي يوناني أن وردة لاعب فريق باوك اليوناني، تحرش بصحفية تدعى ديمي ستاماتيليا تعمل مراسلة في تغطية أخبار نادي أولمبياكوس اليوناني.



وتضاف هذه الواقعة إلى العديد من الوقائع المشابهة التي ارتبطت بوردة، وتسببت في إثارة العديد من الأزمات مع الأندية التي لعب لها، وكذلك مع منتخب مصر حين تم تسريب محادثة مع إحدى الفتيات أثناء تواجده مع منتخب "الفراعنة" في مباريات كأس الأمم الأفريقية عام 2019.