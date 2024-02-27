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فضيتان للأردن في البطولة العربية للوشو كونغ فو

2/27/2024 2:34:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - حقق المنتخب الوطني للوشو كونغ فو، ميداليتين فضيتين، في البطولة العربية للناشئين والشباب والتي اختتمت يوم أمس في مدينة الحمامات التونسية بمشاركة تونس، مصر، ليبيا، السعودية، المغرب بالإضافة إلى الأردن.
وجاءت الميداليات عن طريق اللاعب كرم محمود عبد الرحمن واللاعب عمر أسامة منصور.
وبهذه النتيجة حصل منتخبنا على كأس المركز الثالث في مسابقة الووشو كونغ فو الساندا.

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