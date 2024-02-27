فضيتان للأردن في البطولة العربية للوشو كونغ فو

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد -
حقق المنتخب الوطني للوشو كونغ فو، ميداليتين فضيتين، في البطولة العربية للناشئين والشباب والتي اختتمت يوم أمس في مدينة الحمامات التونسية بمشاركة تونس، مصر، ليبيا، السعودية، المغرب بالإضافة إلى الأردن.
وجاءت الميداليات عن طريق اللاعب كرم محمود عبد الرحمن واللاعب عمر أسامة منصور.
وبهذه النتيجة حصل منتخبنا على كأس المركز الثالث في مسابقة الووشو كونغ فو الساندا.
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