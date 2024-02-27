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السلط يصدر بيانا ردا على قرارات اللجنة التأديبية

2/27/2024 2:34:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان – الغد – أصدر نادي السلط اليوم الثلاثاء، بيانا ردا على القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية اتحاد كرة القدم، بسبب مخالفته لتعليمات الرقابة المالية.
وتتضمن القرارات حرمان رئيس نادي السلط خالد عربيات، وأمين سر النادي مهند الجزازي من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر، وتقييد تسجيل لاعبي فريق الكرة بـ 20 لاعبا بدلا من 25 لاعبا خلال الموسم الكروي 2024-2025، ولفت نظر عدد من المدربين الذين سبق وأن أشرفوا على تدريب فريق السلط في الفترة الماضية.
وفيما يلي البيان:
على ضوء القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية لاتحاد كرة القدم فإن إدارة النادي توضح ما هو آت:
1-إن اتحاد كرة القدم بدأ بتطبيق تعليمات الرقابة المالية على أندية المحترفين منذ الموسم 2021 والتي تحدد السقف المالي لمجموع قيمة التعاقدات المالية لكل من اللاعبين والمدربين، والأجهزة الطبية والإدارية وبدل الانتقالات والاستعارة بمبلغ 300 ألف دينار لموسم 2021 ومبلغ 200 ألف دينار لموسم 2022 ومبلغ 175 ألف لموسم 2024/2023.
2- منذ صعود النادي لدوري المحترفين لم تكن تعليمات الرقابة المالية وتحديد السقف المالي لمجموع قيم التعاقدات موجودا إذ لا وجود لسقف مالي لمجموع قيم التعاقدات، وفي ظل ذلك تعاقد النادي مع كوكبة من اللاعبين لأكثر من موسم وذلك من أجل المحافظة على استمرارية وجود النادي في دوري المحترفين، وللظهور بالشكل المشرف للنادي في البطولات المحلية ورفع علم الوطن في المشاركة الآسيوية وبدخول تعليمات الرقابة المالية ( تحديد سقف أعلى لقيم التعاقدات ) حيز التنفيذ كان النادي على ابواب تجاوز الدور نصف النهائي لبطولة الاتحاد الآسيوي، وقد كانت قيم التعاقدات تتجاوز السقف المالي المحدد من قبل الاتحاد مما كان يتعين على النادي المحافظة على اللاعبين دون المساس بقيم التعاقدات ولم يكن هناك أي تجاوزات مالية وفق ما يتداولها البعض من المشككين .
3- ليعلم الجميع أن إدارة النادي قد سددت بما يتجاوز ما نسبته 80٪ من قيم تلك التعاقدات بفضل من الله وبوقوف المحبين المخلصين مع النادي.
4- إن النادي وفي الموسم الحالي 2023-2024 قد أبرم جميع عقوده مع اللاعبين والمدربين والاجهزة المساندة لفريق كرة القدم وفق السقف المالي المحدد من قبل الاتحاد.
5- لو تم اعتماد التبرعات المالية التي يحصل عليها النادي ضمن حدود السقوف المالية لما كان هناك أي تجاوز لحدود السقف المالي للمواسم السابقة للموسم الحالي.
6- إن ادارة النادي حريصة كل الحرص على استمرارية مسيرة النادي وملتزمة بالقوانين والتعليمات والأنظمة المالية والإدارية.
7- إن إدارة النادي لن تسمح لأي شخص بالتشكيك في نزاهة عملها وحرصها على الإستمرار وستبقى تنحت في الصخر من اجل استمرار مسيرة النادي للمحافظة على الانجازات ولتنفيذ الخطط المستقبلية للنادي وكلنا ثقة بالجميع بعدم الانجرار وراء الأقاويل والاشاعات التي لا تخدم مسيرة النادي ويتعين علينا جميعا ان نعزز العمل الصادق و نثمنه من أجل تحقيق المبتغى .

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