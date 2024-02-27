هل يفكر تشافي في التراجع عن الرحيل؟

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن قرار رحيل تشافي عن برشلونة يمكن أن يتغير، وفقا لما ألمح إليه بعض المقربين منه.



ونقل "الشيرنجيتو" عن مقربين من تشافي قولهم: "في كرة القدم لا تعرف أبدا ما قد يحدث".

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن العودة المحتملة لجوردي كرويف إلى منصب المدير الرياضي لبرشلونة ستساعد تشافي كثيرا على التفكير في البقاء.



كما أكد أن استمرار ثقة خوان لابورتا رئيس البارسا في بقاء ديكو بمنصب المدير الرياضي، سيجعل تشافي يرفض تغيير رأيه وسيصر حينها على المغادرة من دون تردد.