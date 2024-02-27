جوارديولا يتحدث عن عروض السعودية لـ دي بروين

وذكر موقع "ذي أتلتيك" أن كيفين دي بروين حصل على عرض براتب سنوي يبلغ 70 مليون يورو للانتقال إلى السعودية في الصيف الماضي، لكنه رفض.

وأكدت أن اللاعب لا يرفض الأمر بشكل عام في المستقبل وقد يختتم مسيرته في دوري روشن.

وسئل جوارديولا عن أنباء انتقال دي بروين إلى السعودية، وأجاب: "هذا السؤال لا يوجه لي، إنه سؤال لكيفين".



وأضاف: "أود أن يبقى، لكني لا أعرف... لا أدري إذا كان لديه عرض، ولا أعرف إذا كانت السعودية تريده".



واختتم: "أود أن يبقى دي بروين في مانشستر سيتي بالطبع".



ويرتبط دي بروين بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.