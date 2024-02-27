Wednesday, 28 February 2024 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جوارديولا يتحدث عن عروض السعودية لـ دي بروين

2/27/2024 2:34:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رفض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإجابة على سؤال بشأن ارتباط أحد نجوم السيتيزينز بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وذكر موقع "ذي أتلتيك" أن كيفين دي بروين حصل على عرض براتب سنوي يبلغ 70 مليون يورو للانتقال إلى السعودية في الصيف الماضي، لكنه رفض.

وأكدت أن اللاعب لا يرفض الأمر بشكل عام في المستقبل وقد يختتم مسيرته في دوري روشن.

وسئل جوارديولا عن أنباء انتقال دي بروين إلى السعودية، وأجاب: "هذا السؤال لا يوجه لي، إنه سؤال لكيفين".

وأضاف: "أود أن يبقى، لكني لا أعرف... لا أدري إذا كان لديه عرض، ولا أعرف إذا كانت السعودية تريده".

واختتم: "أود أن يبقى دي بروين في مانشستر سيتي بالطبع".

ويرتبط دي بروين بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.

MENAFN27022024000072011014ID1107907294

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث