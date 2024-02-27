الفيصلي يتعاقد مع مدرب اللياقة كردغلي
التاريخ
2/27/2024 2:34:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد-
وقع المدرب
السوري هاشم كردغلي اليوم على كشوفات نادي الفيصلي كمدربا للياقة البدنية، لينضم بذلك للجهاز
الفني بقيادة المدير الفني أحمد هايل.
ويطمح الفيصلي للمحافظة
على لقبه كبطل لدوري المحترفين، واسترداد لقب بطولة كأس الأردن.
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