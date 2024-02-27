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الفيصلي يتعاقد مع مدرب اللياقة كردغلي

2/27/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- وقع المدرب السوري هاشم كردغلي اليوم على كشوفات نادي الفيصلي كمدربا للياقة البدنية، لينضم بذلك للجهاز الفني بقيادة المدير الفني أحمد هايل.
ويطمح الفيصلي للمحافظة على لقبه كبطل لدوري المحترفين، واسترداد لقب بطولة كأس الأردن.

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