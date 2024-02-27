بعد تعافيه.. هل سيعود نيمار للعب مع نادي الهلال ؟

ويغيب نيمار عن الهلال منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي، في إطار تصفيات كأس العالم 2026.



وقال مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس البرازيلي، إن نيمار أخبره برغبة الهلال في تمديد عقده عوضًا عن الموسم غاب عنه، موضحا أن الأمر لم يتم بشكل رسمي حتى الآن.





وأشار رئيس النادي البرازيلي، وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية: "نتابع بشكل جاد مصير نيمار مع النادي السعودي، من أجل بدء المفاوضات الجادة والرسمية لعودة اللاعب من جديد إلى نادينا".



وبشأن رغبة نيمار في العودة إلى البرازيل، أكد مارسيلو تيكسيرا: "الخطة جاهزة لعودة نيمار، لكن ذلك سيعتمد على رغبته بكل تأكيد".



يذكر أن نيمار شارك مع الهلال في الموسم الجاري 2023-2024، في 5 مباريات جاءت بدوري روشن ودوري أبطال آسيا، سجل خلالها هدفًا وصنع 3، قبل أن تبعده الإصابة.

MENAFN27022024000072011014ID1107907292