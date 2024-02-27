بعد تعافيه.. هل سيعود نيمار للعب مع نادي الهلال ؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حسم مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، موقفه من التجديد للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي يغيب عن المشاركة بسبب إصابته.
ويغيب نيمار عن الهلال منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي، في إطار تصفيات كأس العالم 2026.
وقال مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس البرازيلي، إن نيمار أخبره برغبة الهلال في تمديد عقده عوضًا عن الموسم غاب عنه، موضحا أن الأمر لم يتم بشكل رسمي حتى الآن.
وأشار رئيس النادي البرازيلي، وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية: "نتابع بشكل جاد مصير نيمار مع النادي السعودي، من أجل بدء المفاوضات الجادة والرسمية لعودة اللاعب من جديد إلى نادينا".
وبشأن رغبة نيمار في العودة إلى البرازيل، أكد مارسيلو تيكسيرا: "الخطة جاهزة لعودة نيمار، لكن ذلك سيعتمد على رغبته بكل تأكيد".
يذكر أن نيمار شارك مع الهلال في الموسم الجاري 2023-2024، في 5 مباريات جاءت بدوري روشن ودوري أبطال آسيا، سجل خلالها هدفًا وصنع 3، قبل أن تبعده الإصابة.
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