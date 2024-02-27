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الأردن يستضيف بطولة العالم للمصارعة تحت 17 عاما

2/27/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أعلن الاتحاد الدولي للمصارعه رسميا عن إسناد تنظيم بطولة العالم للمصارعه تحت 17 عاما للاتحاد الاردني لتقام البطولة في عمان خلال الفتره من 19-25 آب (أغسطس) المقبل .
ويأتي هذا القرار بعد سلسة النجاحات التي حققها الأردن العام الماضي باستضافته بطولة العالم للمصارعه للناشئين والتي نجح خلالها الاتحاد الأردني للمصارعه في تقديم نسخه استثنائية .
وقال رئيس الاتحاد م. محمد العوامله إن إسناد تنظيم البطوله العالمية للاردن يؤكد على مدى ثقة الاتحاد الدولي وأسرة المصارعه الدولية بالاردن ويضع المصارعه الأردنية على الخارطة الدوليه .
وأكد العوامله جاهزية اتحاد المصارعة وكوادره لهذه الاستضافه التي ستكون استثنائية قائلا :"نحن مستعدون لهذه الاستضافه التي ستضاف إلى النجاحات التي حققناها سابقا خاصه بعد الخبره الكبيره لدى الكوادر الأردنيه في تنظيم البطولات العالمية للمصارعه .
وقال نائب رئيس اتحاد المصارعه والناطق الأعلامي م. عبدالله قطيشات أنه بعد النجاح الذي تحقق العام الماضي من خلال استضافة بطولتي آسيا للناشئين و بطولة العالم للشباب و اللاتي حظيتا بدعم ورعاية مباشره من اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين الذي شكلت توجيهات سموه ورؤيته دعما كبيرا لخطط الاتحاد مما انعكس بنتائج إيجابية على مستقبل المصارعة الأردنية من خلال استضافة البطولات الدولية والإقليمية .
واشار قطيشات ان استضافة هذه البطولات وتنظيمها بالتنسيق مع اسرة المصارعة العالمية وضع الأردن على خريطة المصارعة العالمية و جعلها مركزا اقليميا لتطوير اللعبة في المنطقة.

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