

وقد شهدت المباراة انتصار يانغ أفريكانز بأربعة أهداف نظيفة على شباب بلوزداد، ضمن فعاليات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تشهد منافسة شرسة بين الأهلي المصري، ويانغ أفريكانز، وشباب بلوزداد، وميدياما الغاني.



في لحظات اللقاء الأخيرة، وثّقت كاميرات البث المباشر للمباراة لحظة قام فيها المدرب لويس باكيتا بالتقاط زجاجة مياه من الأرض بجانب دكة البدلاء، ويبدو أنه قد اعترضت أذنيه كلمات من قديورة لم ترق له، ما دفعه للعودة وهو يكتنفه الغضب الشديد، وهنا وقف اللاعب ليجابهه بنبرة غاضبة بالمثل.

لكن، لحسن الحظ، تدخل أعضاء الجهاز الفني بسرعة ليمنعوا تطور الأمور إلى ما هو أسوأ.



بتحقيق يانغ أفريكانز الفوز على شباب بلوزداد، قد ضمن الأهلي المصري مقعده في ربع النهائي قبل حتى انطلاق الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات. وكان العملاق المصري قد حقق انتصاراً ثميناً على ميدياما في كوماسي بنتيجة (1-0)، في اليوم السابق، الجمعة.



والآن، يستعد الأهلي لاستضافة يانغ أفريكانز يوم الجمعة المقبل، في لقاء يسدل الستار على دور المجموعات؛ حيث سيدور الصراع الأخير بينهما على انتزاع صدارة المجموعة بعد أن ضمن الفريقان تأهلهما بشكل رسمي.

من جانبه، يستعد ميدياما لخوض مواجهة في الجزائر أمام شباب بلوزداد، في ختام مباريات هذه المرحلة من البطولة في مباراة تحصيل حاصل.

أقوى 5 مشاجرات بين مدربين ولاعبين في كرة القدم

يموج عالم كرة القدم بالمشاعر القوية والتنافس، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تتجاوز هذه المشاعر حدودها وتتحول إلى صراعات جسدية بين اللاعبين والمدربين. في هذا المقال، سنستعرض 5 مشاجرات وقعت بين لاعبين ومدربين:



عراك فيرغسون وبيكهام

في واقعة لا تُنسى بين المدرب واللاعب، تصاعد الصراع بين سير أليكس فيرغسون وديفيد بيكهام، خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي 2003. بعد شوط أول مخيب، وجّه فيرغسون انتقادات حادة لبيكهام وقذفه بحذاء أصاب وجه اللاعب، ما استدعى تدخلاً طبياً. هذا الحادث أشار إلى نهاية مسيرة بيكهام مع يونايتد؛ ما دفع فيرغسون لإقناع الإدارة بضرورة بيعه، وبالفعل انتقل بيكهام إلى ريال مدريد لاحقاً.

لكمات مدرب فيورنتينا

في حادثة مثيرة خلال مباراة لفريق فيورنتينا، اندلعت مشاجرة بين المدير الفني آنذاك ديليو روسي واللاعب آدم لياييتش بعد استبدال الأخير على خلفية أدائه الضعيف.

اشتباك بالأيدي تبع النقاش الحاد؛ ما أدى إلى قرار سريع بإقالة ديليو روسي من منصبه بواسطة إدارة النادي في اليوم التالي، وهو الذي وجّه لكمات للاعب.

عراك الركراكي

دخل الركراكي في مشادة مع أحد لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية عقب مباراة الفريقين، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

شهدت المباراة شجاراً بين مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي، ومدافع وقائد منتخب الكونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا.

تطور الشجار بين الطرفين، فوق ملعب لوران بوكي في سان بيدرو بساحل العاج، ليشمل لاعبين آخرين، ووصل إلى غرفة الملابس. عقب اللقاء، قال الركراكي إن اللاعب شانسيل هاجمه ومساعده على خط التماس قبل نهاية المباراة، وتحدّث إليهما بشكل سيئ، مبرزاً أن المدرب ديسابر يعرف هذا الأمر، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك، ذهب ليصافحه، وسأله: "لماذا تتحدث معي بهذه الطريقة؟".

كما قال الركراكي إن اللاعب الكونغولي كان ينظر حينها إلى مكان آخر، كأنه يقول له "لن أصافحك"، ما جعله يمسكه من يده كما يظهر في الصور، لينهال الطرف الآخر بالصراخ، ويصفه بالغبي.



جاتوزو ومساعد مدرب توتنهام

لم يكن جينارو جاتوزو، الأسطورة الذي تألق في صفوف ميلان الإيطالي، بمنأى عن الأضواء بسبب طباعه الحادة وروحه النارية التي ظلت محط الأنظار غالبية الأوقات.

من بين اللحظات البارزة التي سجلت على مسيرته الاحترافية، تلك الحادثة المثيرة للجدل حيث تورط في خنق مساعد مدرب توتنهام خلال مواجهة محتدمة.

تلك الواقعة الملتهبة وقعت في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2010-2011، عندما احتدمت المواجهة بين جاتوزو وجو جوردان، مساعد المدرب للفريق البريطاني، لتصل إلى ذروتها بالاعتداء البدني من النجم الإيطالي على المدرب الأسكتلندي.

لم تخمد نيران الغضب بانتهاء المباراة التي انتهت لصالح توتنهام بنتيجة 1- 0، بل ازدادت لهيباً عندما فقد جاتوزو السيطرة على أعصابه وتقدم نحو جوردان ليشتبك معه ثانية، ويوجه له "نطحة" قوية؛ ما دفع اللاعبين من كلا الفريقين للتدخل وفض الاشتباك بين الطرفين.



وفي تصريحات لاحقة من جاتوزو، أبدى ندمه على تلك التصرفات، مشيراً إلى أن السبب وراء فقدانه السيطرة على غضبه كان الإهانات اللفظية التي تلقاها من جوردان باللغة الإنجليزية، وهو ما نفاه المدرب الأسكتلندي جملةً وتفصيلاً، لكنه قبل اعتذار قائد فريق "الروسونيري" بروح رياضية عالية. يذكر أن جو جوردن قد خاض تجربة لعب ضمن صفوف ميلان في الفترة ما بين 1981 و1983، مما يضفي المزيد من التعقيد على طبيعة العلاقة بين الطرفين.



شجار كاسانو وستراماتشوني

وفقاً لما جاء في تقارير صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" العريقة، تأججت نيران خلاف لفظي محتدم بين أندريا ستراماتشوني، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، واللاعب المخضرم أنطونيو كاسانو، في أعقاب إحدى جلسات التدريب.

بدأت الحادثة بتبادل للآراء تحول سريعاً إلى معركة كلامية ملتهبة، حيث ارتفعت الأصوات وتبادل الطرفان الشتائم، وكانت الأمور على وشك الانفلات لتصبح اشتباكاً بدنياً. لولا تدخل باقي أفراد الفريق والجهاز الفني الذين بذلوا جهوداً حثيثة لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه، حيث لعب ديان ستانكوفيتش وإيفان كوردوبا، اللذان كانا في محيط الحدث مباشرةً، دوراً محورياً في فض النزاع.