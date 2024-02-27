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زيدان: متأكد من عودتي إلى التدريب مرة أخرى

2/27/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لا يستبعد الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني إمكانية العودة للتدريب، وسط تكهنات بشأن إمكانية توليه منصب المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني عقب رحيل المدرب الحالي توماس توخيل في الصيف المقبل.
وقال زيدان لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية على هامش فعالية في روما مساء الاثنين: في الوقت الراهن أقوم بأشياء أخرى، لنرى، لكن بالتأكيد سأعود، أود القيام بذلك.

ولدى سؤاله عما إذا كان يود العمل في إيطاليا، أوضح زيدان: لمَ لا؟ أي شيء قد يحدث.

وتوج زيدان بلقب كأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا وتولى تدريب ريال مدريد بين عامي 2016 و2018 ثم بين عامي 2019 و2021 وقاده للفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

وأعلن بايرن ميونخ الأسبوع الماضي رحيل مدربه توخيل في نهاية الموسم والبحث عن مدرب جديد، وسط تكهنات بشأن اقتراب زيدان وكذلك تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، فيما أعلن يورغن كلوب رحيله عن ليفربول نهاية الموسم الجاري، ولم يتم العثور على بديله حتى الآن.

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