مبابي: يشترط انضمام شقيقه لريال مدريد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اشترط النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان والذي اقترب من الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل على الأخير التوقيع مع شقيقه الأصغر إيثان كون جميع أفراد العائلة يريدون التواجد سوياً في العاصمة الإسبانية.
وأبلغ مبابي ناديه الحالي باريس سان جيرمان بأنه راحل لا محالة نهاية الموسم الجاري، فيما كشفت مصادر مطلعة أن اللاعب الحائز على كأس العالم 2018 أتفق بشكل كامل مع ريال مدريد للانضمام إلى صفوفه.
ووفقاً للبرنامج الإسباني الشهير "إل شيرينغيتو" فإن مبابي وعائلته طلبوا من إدارة ريال مدريد التعاقد مع إيثان (16 عاماً) وذلك فور نهاية عقده الحالي مع باريس سان جيرمان شهر يونيو المقبل.
وواصل: كان من ضمن اشتراطات عائلة مبابي على فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد التوقيع مع الصغير إيثان، فالعائلة تريد أن تبدأ بداية جديدة في العاصمة الإسبانية مدريد، وهو ما وافق عليه فلورنتينو بيريز.
وعرف مبابي الصغير طريقه إلى الفريق الأول في وقت سابق من الموسم الحالي، إذ دفع به لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي للمرة الأولى في مباراة متز الدورية شهر ديسمبر الماضي كبديل، قبل أن يلعب مباراتين في كأس فرنسا الشهر الماضي.
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