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مبابي: يشترط انضمام شقيقه لريال مدريد

2/27/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اشترط النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان والذي اقترب من الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل على الأخير التوقيع مع شقيقه الأصغر إيثان كون جميع أفراد العائلة يريدون التواجد سوياً في العاصمة الإسبانية.

وأبلغ مبابي ناديه الحالي باريس سان جيرمان بأنه راحل لا محالة نهاية الموسم الجاري، فيما كشفت مصادر مطلعة أن اللاعب الحائز على كأس العالم 2018 أتفق بشكل كامل مع ريال مدريد للانضمام إلى صفوفه.

ووفقاً للبرنامج الإسباني الشهير "إل شيرينغيتو" فإن مبابي وعائلته طلبوا من إدارة ريال مدريد التعاقد مع إيثان (16 عاماً) وذلك فور نهاية عقده الحالي مع باريس سان جيرمان شهر يونيو المقبل.

وواصل: كان من ضمن اشتراطات عائلة مبابي على فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد التوقيع مع الصغير إيثان، فالعائلة تريد أن تبدأ بداية جديدة في العاصمة الإسبانية مدريد، وهو ما وافق عليه فلورنتينو بيريز.
وعرف مبابي الصغير طريقه إلى الفريق الأول في وقت سابق من الموسم الحالي، إذ دفع به لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي للمرة الأولى في مباراة متز الدورية شهر ديسمبر الماضي كبديل، قبل أن يلعب مباراتين في كأس فرنسا الشهر الماضي.

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