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راموس يمهد لانتقال مبابي إلى مدريد.. ونجوم فرنسا ينتقدون إنريكي

2/27/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - يلعب سيرجيو راموس، مدافع إشبيلية، دورا في تسهيل انتقال زميله السابق كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى مدينة مدريد في الصيف المقبل.
وينتهي عقد مبابي مع "بي إس جي" في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أن لديه اتفاقًا بشأن الانتقال مجانًا إلى ريال مدريد.
ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عرض راموس على مبابي المنزل الذي لا يستخدمه في مدينة مدريد، وسبق أن اشتراه راموس من الأسطورة رونالدو نازاريو عندما وصل إلى العاصمة الإسبانية.
وأوضح البرنامج الإسباني أن راموس لديه منزل آخر في منطقة "لا موراليخا"، وهو المكان الذي يعيش فيه عادة عندما يكون في مدريد وتقطن فيه عائلته.
وذكر أن المنزل على أرض بمساحة 15,000 متر مربع، ويتضمن مباني بمساحة 3,000 متر مربع.
وكشف "الشيرنجيتو" أن مبابي أبدى اهتمامه في البداية بالمنزل القديم لراموس، لكنه يتحدث الآن مع مدافع إشبيلية لشراء المنزل الكبير الذي تعيش فيه عائلة اللاعب.
وقال البرنامج الإسباني إن راموس إذا باع منزله الحالي إلى مبابي، فذلك سيعود إلى أن مدافع إشبيلية لديه قطعة أرض سيبني عليها منزلا آخر.
وأضاف: "أعجب مبابي بالمنزل الذي تعيش فيه عائلة مبابي بسبب الأمان الذي تتمتع به المنطقة هناك.. وتبلغ تكلفته 25 مليون يورو، وأبدى أوريلين تشواميني، مدافع ريال مدريد، اهتمامه بشراء المنزل القديم لراموس".
من ناحية ثانية، تضاربت الأنباء حول حصول مبابي، على عرض جديد من إدارة النادي الباريسي لإفساد انتقاله مجانا إلى ريال مدريد.
وكتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، على حسابه بشبكة "إكس": "مصادر قريبة من باريس سان جيرمان تنفي بشدة أن أمير قطر سيقدم عرضا جديدا لإقناع كيليان مبابي بالبقاء".
وأضاف: "لقاء اليوم لن يكون حول مستقبل مبابي، لأن اللاعب كان واضحا بالفعل مع باريس، بعد أن أبلغهم بمغادرة النادي، وهو بالفعل في محادثات متقدمة مع ريال مدريد".
وجاء ذلك، بعد أن نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مبابي تلقى دعوة للمشاركة في حفل عشاء رسمي، اليوم الثلاثاء، في قصر الإليزيه.
وسيتواجد في الحفل إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، إضافة إلى ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.
وأشارت إلى أن ممثلي قطر سيستغلون تواجد مبابي في الحفل للتحدث معه حول إعادة النظر في قرار الرحيل عن سان جيرمان.
وفي السياق ذاته، تستعد إدارة ريال مدريد لتقديم صفعة جديدة لباريس سان جيرمان، من خلال مبابي.
ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو"، وقع مبابي العقود الأولية لانتقاله إلى ريال مدريد منذ أسبوعين، لكن عائلة اللاعب قدمت اقتراحا جديدا للميرنجي قبل بضعة أيام.
وكشف البرنامج أن عائلة المهاجم الفرنسي، ومبابي نفسه، طلبا من ريال مدريد أن يوقع النادي الملكي أيضا مع شقيقه إيثان الذي ينتهي عقده مع باريس في الصيف المقبل.
وأشارت إلى أن هذا الطلب لم يكن شرطا يعرض انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد للخطر.
وأوضحت أن ريال مدريد درس الأمر ثم رد بالموافقة، ومن المتوقع أن ينتقل إيثان إلى ريال مدريد كاستيا.
ويبلغ إيثان 17 عاما، لكنه يشارك مع فريق باريس تحت 19 عاما، كما يتم تصعيده إلى الفريق الأول في "حديقة الأمراء".
إلى ذلك، هاجم عدد من نجوم منتخب فرنسا السابقين، قرار لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان باستبدال كيليان مبابي خلال مباراة رين، مساء الأحد.
وصرح كريستوف دوجاري مهاجم الديوك المتوج بمونديال 1998: "موقف إنريكي استفزازي، ويتعامل بغرور شديد جدا، لا أفهم كيف يستبدل أخطر لاعبي الفريق بدلا من تصحيح طريقة لعبه!".
وأكد دوجاري عبر قناة RMC سبورت: "أعتقد أن لويس إنريكي لا يحب مبابي وطريقة لعبه، ولا أعرف هل ذلك بسبب غرور إنريكي ورغبته في أن يكون النجم الأوحد أم بسبب اختلاف فلسفته الإسبانية".
وواصل: "إنريكي وظف مبابي في كل مراكز الهجوم، وعندما وضعه على مقاعد البدلاء كان لدى اللاعب رغبة في إثبات أنه الأقوى وسيساعد الفريق على الفوز بالطريقة التي يريدها".
واستدرك: "لكن إنريكي لديه مطلق الحق والحرية في استبدال مبابي نسبيا، لأنه لم يقدم أداء جيدا خلال المباراة".
من جانبه قال جيروم روثين: "لقد كان إنريكي حريصا على كسب ود مبابي، والتأكيد أن العلاقة بينهما جيدة للغاية، وأنه له مطلق الحرية في التحرك داخل الملعب".
وأضاف: "لكن تصريح إنريكي بأنه حان الوقت للتعود على اللعب من دون مبابي غير مفهوم، لأنه لم تكن له نفس وجهة النظر في وقت سابق".
وأشار إيمانويل بيتي نجم تشيلسي وبرشلونة السابق: "مبابي يتسم باحترافية شديدة وسيقدم أفضل أداء لديه حتى نهاية الموسم قبل أن يغادر".
وتساءل بطل كأس العالم 1998: "لكن ما هو النادي الكبير في أوروبا الذي يتصرف بهذه الطريقة مع نجمه؟ لا أجد ناديا بالفعل يتعامل هكذا".
وختم بيتي: "تصريحات لويس إنريكي تعزز انطباعي عنه منذ اليوم الأول له مع باريس سان جيرمان، وهو أنه لا يحب مبابي على الإطلاق". -(وكالات)

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