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بوكيتينو يؤكد حصوله على دعم تشيلسي.. وتين هاج يرد على المنتقدين

2/27/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكد مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، أنه يحظى بالدعم الكامل من مالكي تشيلسي على الرغم من هزيمة الفريق في نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول 0-1 مساء الأحد.
وأضاع تشيلسي على نفسه فرصة إحراز اللقب، بعدما واجه فريقا بعاني من إصابات عديدة واضطر لإشراك عدد من اللاعبين الشبان.
وطالب بوكيتينو بالصبر على مشروعه في تشيلسي، مؤكدا أنه يحتفظ بدعم مجلس إدارة تشيلسي.
وفي مؤتمر صحفي مساء أمس، قبل المباراة أمام ليدز يونايتد ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم، قال بوكيتينو: "أظهر الملاك دعمهم بعد المباراة النهائية.. أرسل لي تود بويلي أيضا رسالة لطيفة".
وأضاف: "بعد المباراة النهائية، خلال الليل، التقيت بهداد إقبالي (المالك الشريك لتشيلسي) وكنا نتحدث. كنا نشارك آراءنا حول المباراة والفرصة التي أهدرناها.. بالطبع نشعر بخيبة الأمل. تشيلسي يدور حول الفوز".
وتابع: "أمضى ليفربول أربع سنوات، ولم يفز كلوب بأي لقب، لكنه حصل على دعم النادي للاستمرار. أنظر، إنهم الآن يحصلون على ما يستحقونه.. كان الوصول إلى النهائي إنجازا هائلا في هذا المشروع".
وفي الوقت نفسه، رد بوكيتينو أيضا على الادعاءات بأن تشيلسي خطط لخوض بركلات الترجيح أمام ليفربول مساء الأحد، وقال: "لم نجهز الفريق أبدًا لركلات الترجيح".
وأردف: "قبل الشوطين الإضافيين، قلنا.. هيا، علينا أن نحسم، ولهذا السبب قمنا بإشراك مهاجمين للفوز بالمباراة، لم نكن حاسمين بما فيه الكفاية. تحتاج دائمًا إلى بعض الحظ للتسجيل والفوز بالمباراة. لو فزنا في 90 دقيقة، ربما سيتحدث الناس بطريقة مختلفة.
إلى ذلك، يتوجب على تشيلسي حل مشكلة مستعصية هذا الصيف، إذا ما أراد تجنب العقوبات، حسب ما أكدته تقارير صحفية أمس.
وذكرت صحيفة "تيليجراف"، أن أندية البريميرليج، تعتقد أن على تشيلسي تحقيق أرباح قدرها 100 مليون جنيه استرليني من مبيعات اللاعبين قبل 30 حزيران (يونيو) المقبل، من أجل تجنب التعرض لعقوبات اللعب المالي النظيف.
وأضافت الصحيفة، أن تشيلسي مصمم على أنه غير معرض لانتهاك القوانين، وأنه سيعمل على بيع اللاعبين، فقط من أجل إجراء صفقات جديدة في الصيف المقبل.
ووفقا لقوانين الربح والاستدامة في البريميرليج، يسمح للأندية بخسارة 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، مع نهاية كل سنة "محاسبية" في 30 حزيران (يونيو).
ومنذ أن استحوذ ائتلاف بقيادة تود بويلي على تشيلسي في أيار (مايو) 2022، أنفق البلوز أكثر من مليار جنيه إسترليني في سوق الانتقالات، وقام النادي بتخفيف عبء هذه الصفقات من خلال عقود طويلة للاعبين، يتم من خلالها تقسيط المبالغ على سنوات.
وعلى الرغم من إنفاق أكثر من مليار جنيه إسترليني، فقد استعاد تشيلسي ما يقرب من 400 مليون جنيه إسترليني من المبيعات، إلا أن مهمته في بيع اللاعبين هذا الصيف ستتأثر ببطولة "يورو 2024"، لأنه من غير المرجح أن يقوم اللاعبون باتخاذ قرار بشأن مستقبلهم قبل البطولة.
روبرتسون على رادار بايرن
أكدت تقارير صحفية أمس، أن بايرن ميونيخ يفكر بتعويض الرحيل المحتمل لاعبه ألفونسو ديفيز، من خلال ضم أحد لاعبي ليفربول.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن بايرن وضع الظهير الأيسر أندي روبرتسون، كهدف محتمل لتعويض رحيل ديفيز الذي اتفق شفهيا على الانضمام إلى ريال مدريد.
ويدرك بايرن أن إبعاد روبرتسون عن ليفربول سيكون صعبا، خصوصا وأن اللاعب الأسكتلندي الذي انضم من هال سيتي مقابل صفقة بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني في العام 2017، يحظى بشعبية كبيرة في النادي.
وسيبلغ روبرتسون 30 عامًا الشهر المقبل، لكن بايرن يعتقد أنه سيمنح الفريق طاقة وتوازنًا مماثلين في الجهة اليسرى لديفيز.
روبرتسون، الذي شارك في أكثر من 280 مباراة مع ليفربول وفاز بكل الألقاب الكبرى، ما يزال أمامه عامين متبقيين في عقده، ولكن كما هو الحال مع عدد آخر اللاعبين، يقترب من مرحلة المحادثات حول مستقبل
تين هاج يرد على الانتقادات
رد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج على انتقادات لاعب ليفربول السابق جيمي كاراجر، التي وجهها الأخير بعد خسارة "الشياطين الحمر" أمام فولهام 1-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووجه كاراجر انتفادات لاذعة لأسلوب مانشستر يونايتد في الضغط، مستشهدا ببعض اللقطات عبر شبكة "سكاي سبورتس".
لكن تين هاج لم يتقبل هذه الانتقادات، واتهم لاعب ليفربول السابق بأنه ليس عادلا في تحليلاته.
وقال تين هاج في مؤتمر صحفي قبل مواجهة نوتنجهام فورست مساء الأربعاء: "بعض المحللين موضوعيون للغاية في تعليقاتهم، يقدمون نصيحة جيدة للغاية، وبعضهم ذاتي للغاية".
وأضاف: "جيمي كاراجر انتقد منذ اللحظة الأولى، وهو الآن يريد توضيح وجهة نظره، ربما في النصف ساعة الأولى، نعم، كان لديه نقطة. فولهام فاجأنا بخط وسطه بعض الشيء ومن ثم تعين علينا إيجاد الحلول.. وبعد نصف ساعة وجدنا الحلول".
وتابع: "لم أكن سعيدًا بأداء الدفاع، خاصة على الجانب الأيسر، وكيف قمنا بالضغط لأنهم تخلصوا منه، خاصة في النصف ساعة الأولى، عدة مرات على الجانب الأيسر وهذا لا يمكن أن يحدث".
وأردف: "أعلم أن لاعبي كرة القدم ليسوا روبوتات، في بعض الأحيان يمرون بأيام سيئة. لكن لا يمكن أن يكون الأمر كذلك، إنه أمر غير مقبول، علينا أن نقدم أداءً أفضل غدًا ولكن في الأسابيع التي سبقت ذلك قمنا بعمل جيد للغاية".
نيفيل: راتكليف اتخذ قراره
ادعى لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، أن السير جيم راتكليف وشركة "إنيوس" التي تملك خصة في النادي، اتخذا بالفعل قرارًا بشأن مستقبل المدرب إريك تين هاج.
وبدأ راتكليف إدارة عمليات كرة القدم الأسبوع الماضي، بعد تأكيد شرائه نسبة 27.7 في المائة من أسهم النادي.
وصرح راتكليف بأنه لن يتعجل في تقييم تين هاج، حيث يحرص على أن يحصل المدرب الهولندي على معاملة عادلة، نظرا لأن ظروف النادي في الفترة الاخيرة، لم تساعده على النجاح.
وعانى تين هاج هذا الموسم كمدرب ليونايتد، حيث فاز فقط بنصف مبارياته الـ36 في كافة المسابقات حتى الآن، ويتأخر "الشياطين الحمر" حاليًا بثماني نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
وأشار نيفيل إلى أن هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إذا نظرت إلى عمر براده الذي جاء من سيتي كرئيس تنفيذي، ومن الواضح أنهم يتطلعون إلى تعيين دان أشوورث من نيوكاسل.. أعتقد أننا سنتخذ قرارًا بشأن مستقبل تين هاج بسرعة كبيرة، هذا إذا لم يكن قد تم اتخاذ القرار بالفعل".
وأضاف: "أعتقد أن جيم راتكليف وديف برايلسفورد يعرفان بالفعل ما إذا كانا سيحتفظان بإريك تن هاج كمدرب الموسم المقبل. لا أستطيع أن أصدق أنهم سينتظران حتى شهر مايو/أيار لاتخاذ هذا القرار".
وتابع: "لقد اكتشف مانشستر يونايتد في السنوات العشر الماضية أنه يتخذون قرارت سيئة ومتأخرة داخل وخارج الملعب، لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك مجددا".
وأنهى الظهير الأيمن السابق حديثه بالقول: "بالنسبة لي، أظن أنهم ربما توصلوا إلى نتيجة بالفعل. وسواء كان الأمر يتعلق بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا أم لا، فسوف يلتزمون بهذا القرار".
البيانات تفضح دفاع يونايتد
كشف بيانات إحصائية جديدة، عن أوجه القصور الدفاعية في مانشستر يونايتد هذا الموسم.
ويمر مانشستر يونايتد بموسم فوضوي، حيث خسر 10 من 26 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل حاليا المركز السادس على سلم الترتيب.
وتلقى فريق المدرب إريك تين هاج أهدافًا أكثر من أي فريق آخر في المراكز الستة الأولى (36 هدفا) وسجل أقل من أي فريق في النصف العلوي من الجدول (36 هدفا).
وحافظ مانشستر يونايتد على نظافة شباكه 7 مرات فقط في الدوري هذا الموسم، واستقبل مرماه 15 هدفًا في 6 مباريات بدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وفي بيانات جديدة لشبكة "أوبتا"، نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الثلاثاء، واجه يونايتد 16 تسديدة أو أكثر في 14 مباراة، أي أكثر من أي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتساوى يونايتد مع لوتون وشيفيلد يونايتد في هذا الرقم، وهما فريقان يقعان في المراكز الثلاثة الأخيرة، واستقبلت شباكهما 51 و66 هدفا على التوالي.
وضمن الإحصائية ذاتها، يأتي وست هام وبيرنلي، في المركز الثاني بعدما تعرضا لـ16 تسديدة أو أكثر في 13 مباراة، مقابل 10 مباريات لكل من برينتفورد وفولهام وبورنموث. -(وكالات)

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