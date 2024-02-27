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مكافأة مالية لأصحاب بطاقات الاحتراف في بطولة الأردن لبناء الأجسام

2/27/2024 2:34:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو لقي قرار اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بصرف مكافآت مالية مجزية تصل إلى 3000 دولار، توزع بمعدل 1000 لكل حائز على بطاقة احتراف في فئات "البدي بلدنج، الفيزيك والكلاسيك"، ضمن بطولة الأردن المفتوحة، التي تقام منافساتها بعد غد الجمعة، في صالة الشهيد راشد الزيود، ترحيبا واسعا في أوساط اللعبة.
وإضافة إلى ذلك، سيتمكن الأبطال الحاصلون على بطاقات احتراف، من المشاركة في بطولة "يونيفيرس/ الأردن" في نسختها الثانية التي ستقام في الأردن خلال تموز (يوليو) المقبل، مجانا دون دفع أي رسوم.
وأكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات في حديثه لـ"الغد"، أن الهدف من هذه الإجراءات، تحفيز الأبطال والأندية المشاركة، ورفع وتيرة المنافسة في فعالياتها، تقديرا للجهد المبذول من قبلهم، في التدريب والتجهيز ومراعاة أيضا تكاليف التجهيز الباهظة سواء بالتدريب أو بالتغذية والمكملات الغذائية".
وأضاف كلمات: "حرصنا على إقامة فعاليات بطولة الأردن المفتوحة قبل حلول شهر رمضان المبارك، ومنحنا الأندية الوقت الكافي لإعداد أبطالها، للبطولة التي ستقام منافساتها في يوم واحد، فيما تقام عملية الميزان يوم غد الخميس في مقر الاتحاد، بدءا من الساعة الواحدة ظهرا إلى الخامسة مساء، ونتوقع مشاركة كبيرة وتنافسا قويا في البطولة، والتي ستكون تحت عدسة رصد اللجنة الفنية بالاتحاد".
من جانبه، أكد اللاعب السابق والمدرب الوطني عمر قويدر، أن الاتحاد رفع منسوب المنافسة من قبل الأندية ومدربيها ولاعبيها قبل انطلاق منافسات بطولة الأردن المفتوحة، موضحا: "نثمن في أندية ومراكز بناء الأجسام واللياقة البدنية، قرار الاتحاد بصرف مكافآت مالية مجزية، ما يزيد من قوة المنافسة والزحف الجماهيري لحضور فعالياتها، إلى جانب تغليف البطولة بأجواء احترافية".
وعن تجهيزاته في ناديه ولاعبيه المشاركين في البطولة، أجاب قويدر: "أجهز البطل المصري أسامة علي، والذي خضع لبرنامج تدريبي وغذائي شاق زاد على 3 أشهر، وهو الآن جاهز نفسيا ومعنويا للمنافسة على بطاقة احتراف وبطل أبطال البدي بلدنج، وارتفعت معنوياته وحماسه مع إعلان الاتحاد عن الجوائز المالية المجزية، في الوقت الذي أجهز فيه لاعبا أردنيا آخر، لكني ارتأيت مشاركته في البطولة المحلية المقبلة".
وعلى صعيد متصل، قال اللاعب والمدرب الحالي صهيب شطناوي، إن الجوائزة المالية المخصصة من قبل اتحاد بناء الأجسام في بطولة الأردن، من شأنها أن تفتح شهية المشاركين ويزيد ازدحام الطريق بالمتنافسين إلى ألقاب بطل الأبطال وبطاقات الاحتراف للفئات الثلاث.
وأضاف: "ترفع الجوائز مؤشر المنافسة على المستوى الفردي للاعبين، والجماعي للأندية والمراكز، وكنت أتمنى لو تم الإعلان عنها في وقت سابق، حيث كنت سأشارك فيها شخصيا".
من جهة أخرى، قرر اتحاد بناء الأجسام تكليف الحكم الدولي المحترف بلال الدويكات، برئاسة لجنة الحكام، وإعادة تشكيلها بعضوية 3 حكام، حيث سبق للدويكات أن ترأس لجنة الحكام في وقت سابق، وهو الحكم المحترف الحامل لشهادات دولية، وسبق له المشاركة في تحكيم فعاليات بطولة العالم لبناء الأجسام، وله العديد من المشاركات في إدارة بطولات عربية عالمية معترف بها، واختير العام الماضي لإدارة فعاليات بطولة دولية في فلسطين المحتلة.

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