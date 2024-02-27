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الكراتيه يكرم المنتخب الوطني الفائز بذهبية العالم

2/27/2024 2:34:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب يقيم اتحاد الكراتيه عند الساعة السابعة من مساء اليوم في فندق موفنبيك – عمان، حفل تكريم للمنتخب الوطني الحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أقيمت العام الماضي.
وكان المنتخب الوطني للكراتيه للرجال ، حقق في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الميدالية الذهبية في فئة القتال الجماعي في بطولة العالم التي أقيمت في ‏العاصمة المجرية بودابست، ومثل المنتخب الوطني كل من: محمد الجعفري، عفيف غيث، أحمد شديد، حسن المصاروة، عبد الله حماد.
وتعد هذه الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الأردن في بطولات العالم.
وكان لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري، نال أيضا في بطولة العالم الميدالية البرونزية لوزن تحت 84 كغم، ليصبح أول لاعب أردني يتوج بميدالية في بطولات العالم للكراتيه التي انطلقت للمرة الأولى العام 1970. ووصل المنتخب الوطني للكراتيه للقتال الجماعي، إلى النهائي في بطولة العالم بعد فوزه على منتخبات كوسوفو وإيطاليا وسلوفاكيا وأذربيجان ومصر.
كما جاء الأردن في المركز الثاني عربيا وفي المركز السابع عالميا، في الترتيب العام لبطولة العالم، برصيد ميدالية ذهبية وأخرى برونزية، واصطف ‏‏‏في الصفوف المتقدمة في الترتيب العام إلى جانب منتخبات، اليابان ومصر وتركيا وفرنسا وإسبانيا وكازاخستان‏.‏
وتلقى الأردن إشادة كبيرة من الاتحادات الدولية والآسيوية والعربية وغرب آسيا، وعدد كبير من الدول المشاركة في بطولة العالم على ‏‏‏ضوء تطور "الكراتيه الأردنية"، وظهورها في البطولة كمنافس قوي.‏

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