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شباب الحسين عاشرا وعيرا أخيرا في طائرة الأندية العربية

2/27/2024 2:34:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو حل فريق شباب الحسين بالمركز العاشر على سلم ترتيب بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، بخسارته أمس أمام مصافي الشمال العراقي بنتيجة 0-3، بواقع 22-25، 22-25، و17-25، فيما حل فريق عيرا بالمركز الثاني عشر والأخير بعد الخسارة أمام النجمة البحريني 0-3، بواقع 23-25، 16-25، و23-25، في المباراتين اللتين أقيمتا أمس في صالة قصر الرياضة لتحديد المراكز من 9 إلى 12.
وتختتم اليوم من خلال المباراة النهائية عند الساعة 7 في صالة الأميرة سمية، في مراسم أنيقة أعدها اتحاد الكرة الطائرة لتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، واللاعبين الأفضل في السباق العربي.
شباب الحسين 0 مصافي الشمال 3
ظهر شباب الحسين ندا عنيدا لمصافي الشمال، وبرزت حنكة المعد ياسر عثمان، في خداع حوائط الصد بين الصرب، والإعداد الطويل والقصير الذي وجد أيادي جورجي، إبراهيم عبدالحميد، الواعد إبراهيم العطلة، ومحمود عبدالعزيز، في ظل ردود معد مصافي الشمال مصطفى حميد والضاربين مرتضى زهير وأسامة منيف وفلاح ناصر، ومضى الحوار في ارتفاع حتى أنهى مصافي الشمال الشوط الأول بنتيجة 25-22.
واستمر الحوار المتكافئ في الشوط الثاني، وجدد مدرب شباب الحسين الدماء في أوصال فريقه بين خبرة حسن أبو مشرف وخالد أبو مشرف ومحمود النقيب وصالح الطهراوي، في ظل نجاح الفريق العراقي في بناء حوائط الصد، والهجوم من الأطراف، وسيطر التعادل على أغلب مجريات الشوط 11-11 و15-15 و19-19، قبل أن ينهي مصافي الشمال الشوط الثاني بنتيجة 25-23، فيما تراجع مستوى شباب الحسين، وفقد لاعبوه روح المنافسة والمقاومة، فأنهى مصافي الشمال الشوط الثالث 25-17 والمباراة بنتيجة 3-0.
عيرا 0 النجمة البحريني 3
ظهرت ألعاب عيرا أمام النجمة البحريني متناسقة إلى حد ما في الشوط الأول، وعمد المعد الخبير محمد الناجي إلى تنويع حلول الضرب بين أيادي الكسندر وراشد العلوان وخالد هلال ومحمد جمال، إلا أن حوائط صد النجمة أحبطت هجوم عيرا، ولعب معد الفريق فاضل عباس دورا في تفعيل طلعات جاكوب ومحمود صامد وأحمد صادق، واستمر الحوار إلا أن ضعف التغطية الدفاعية لعيرا، منحت النجمة الشوط الأول بنتيجة 25-23.
وأحكم فريق النجمة قبضته على نقاط الشوط الثاني، في ظل توهان خطوط عيرا خصوصا في تشييد حوائط الصد، وتغطية الملعب الخلفي، ليتقدم النجمة سريعا وأنهى الشوط الثاني بنتيجة 25-16، ورغم عودة عيرا في الشوط الثالث، وبروز ساحقات راشد العلوان وألكسندر وخالد هلال، إلا أن خبرة النجمة وتميز ساحقات المحترف جاكوب أنهى الشوط الثالث 25-23 والمباراة بنتيجة 3-0.

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