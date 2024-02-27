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النشميات يبلغ نهائي غرب آسيا على حساب المنتخب الفلسطيني

2/27/2024 2:34:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس حقق المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، فوزا سهلا على نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة.
وبلغ“النشميات” المشهد الختامي للبطولة الإقليمية للمرة السابعة في تاريخه، من أصل 8 مشاركات، علما بأنه توج باللقب في 5 مناسبات سابقة آخرها النسخة الماضية في العام 2022 بعمان.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب الدور ذاته، والتي جمعت المنتخب النيبالي بنظيره اللبناني، حيث ينتقل الفائز بينهما للمشهد الختامي الذي لمقابلة المنتخب الوطني مساء غد الخميس.
وبالعودة لمجريات اللقاء، دفع المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش بتشكيلة مكونة من شيرين الشلبي، العنود غازي، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، زينة حازم، لانا فراس، ميساء جبارة، لين البطوش، روزبهان فريج وبانة البيطار.
وأشرك المدير الفني للمنتخب الفلسطيني ناصر دحبور بصفة أساسية كلا من شارلوت فيليبس، آية الخطيب، سارة الكرد، سيرين غطاس، أحلام نصر، دينا عابدين، ملك بركات، نادين مهند، نور يوسف، نادين إلياس وضيام الرمحي.
وأحكم منتخب السيدات قبضته على الكرة منذ الدقائق الأولى، وأهدر العديد من الفرص بحثا عن التقدم بالنتيجة، لكن تألق الحارسة شارلوت بين الخشبات الثلاث، حرم اللاعبات من الخروج بعدد كبير من الأهداف.
وافتتحت قائدة“النشميات” والهدافة التاريخية للمنتخب الوطني ميساء جبارة التسجيل عند الدقيقة 27 من زمن اللقاء، إثر استقبالها عرضية من بانة البيطار، لتسدد الكرة بيسراها ببراعة في الزاوية الصعبة لمرمى منتخب فلسطين.
واستمر ضغط“النشميات” على مرمى المنافس، لتسجل لانا فراس الهدف الثاني عند الدقيقة 36 من ضربة رأسية، بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى عبر زميلتها زينة حازم، لتنتهي الحصة الأولى بتقدم المنتخب الوطني بثنائية.
ومع بداية الشوط الثاني، زج أبو هنطش بورقتي سارة أبو صباح وياسمين الأجرب عوضا عن زينة حازم ولانا فراس، لتنجح أبو صباح بزيارة الشباك من اللمسات الأولى، بعد استثمارها تمريرة زميلتها روزبهان فريج عند الدقيقة 59، لتضع الكرة بهدوء في الشباك هدفا ثالثا.
وأجرى أبو هنطش تبديله الثالث في اللقاء بسحب البيطار والدفع بإيناس الجماعين، قبل أن يزج باللاعبة عليا حسن لتعوض آية المجالي، فيما شاركت نور المشايخ بآخر التبديلات لتحل محل زميلتها لين البطوش.
وعادت جبارة من جديد لهوايتها المعتادة، وأحرزت الهدف الشخصي الثاني لها والرابع للمنتخب الوطني عند الدقيقة 83، بعد مجهود فردي رائع، لتضع الهدف رقم 31 في مسيرتها بشباك المنتخب الفلسطيني، قبل أن تتمكن البديلة الجماعين الحصول على ركلة جزاء ترجمتها بنجاح قبل ختام الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق، لتنتهي المواجهة بفوز مستحق لمنتخب السيدات.
وكان المنتخب الوطني قد تصدر مجموعته بالدور الأول بالعلامة الكاملة، بعد أن فاز على المنتخب السعودية بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يتخطى منتخب غوام بثلاثية نظيفة، واجتاز المنتخب اللبناني بالجولة الأخيرة بثنائية بيضاء.

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