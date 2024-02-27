تعاني من اضطرابات في النوم؟ قد يكون معجون أسنانك السبب

إذ أظهرت دراسات أن استخدام معجون أسنان النعناع قد يكون أحد أهم العوامل التي تتسبب في قلة النوم خلال الليل وذلك يعود لعدة عوامل من بينها المنثول المتواجد بداخل هذه النوعية من معجون الأسنان، لتبدأ التساؤلات حول الحلول البديلة لهذه المادة، وما الوسائل التي قد تساعد في تجنب قلة النوم بعد تنظيف الأسنان خلال الليل.



أهمية النوم وتأثيرات قلته

يُعتبر النوم جزءاً حيوياً من الروتين اليومي للحفاظ على صحة الجسم والعقل. يساعد النوم الجيد على تجديد الطاقة وتعزيز القدرات العقلية والجسدية. ومع ذلك، تؤدي قلة النوم إلى التعب المستمر، وترتبط بالعديد من المشاكل الصحية، الشخصية والاجتماعية على المدى الطويل.



استخدام معجون أسنان النعناع وعلاقته بقلة النوم

أظهرت دراسة حديثة أجراها الدكتور جانغ يونغ كيم من جامعة يونسي في كوريا الجنوبية، والتي تتبعت حالة نحو 2600 بالغ لأكثر من عامين، وجود صلة وثيقة بين قلة النوم وزيادة مخاطر الإصابة بما يعرف بـ"متلازمة الأيض". تشير النتائج إلى أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات يومياً يواجهون خطراً متزايداً بنسبة 41% للإصابة بمتلازمة الأيض مقارنة بمن ينالون قسطاً كافياً من الراحة، والتي تتراوح ما بين ست إلى ثماني ساعات ليلاً.



تعرف "متلازمة الأيض" بأنها مجموعة من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والجلطات الدماغية. تتضمن هذه العوامل ارتفاع مستويات سكر الدم والكوليسترول، زيادة الدهون حول الخصر، ارتفاع ضغط الدم، وزيادة نسبة الدهون في الدم. يؤكد الدكتور كيم أهمية الوعي بمخاطر متلازمة الأيض، لا سيما بين أولئك الذين يعانون من قصر فترات النوم، حيث تشكل تهديداً لحياتهم بسبب الأمراض المزمنة المرتبطة بها.



عند استخدام معجون أسنان النعناع قد يتسبب ذلك في إطالة المدة الزمنية المستغرقة قبل النوم، بالإضافة إلى إعاقته لقدرة الجسم على الإطالة في النوم، حسب موقع "sleep" الأمريكي يقول الدكتور كريس وينتر، إن النعناع عبارة عن نبات يحصل على نكهته المميزة من محتواه العالي من المنثول، مشيراً إلى دراسة عام 2013 حول التأثيرات الفورية لزيت النعناع الأساسي، والتي تُظهر أن النعناع يعمل كمنبّه لتحسين الانتباه والذاكرة ووقت الاستجابة، يقول وينتر: "هذا التحفيز للوظائف المعرفية على الأرجح ليس إيجابياً عندما يتعلق الأمر بمحاولة تهدئة العقل والنوم".



لهذا يحذر معظم الخبراء من تأثير النعناع على جودة النوم، بينما يُعرف النعناع بنكهته المنعشة وخصائصه المحفزة، فوفقاً لدراسة حديثة، يعمل النعناع كمنبه، مما يزيد من وقت الاستجابة ويعزز اليقظة؛ مما يجعله خياراً غير مثالي لليلة هادئة.



من جانبها، تؤكد خالية غيلوري، الخبيرة في استشارات النوم، هذه النقطة، مشددةً على أن تناول المنتجات المحتوية على النعناع قد يؤدي إلى اضطراب روتين الاسترخاء قبل النوم؛ نظراً لتأثيرها المحفز على إطلاق الدوبامين في الدماغ.



بدائل معجون الأسنان بنكهة النعناع

في ظل تزايد الوعي بتأثيرات منتجات العناية الشخصية على النوم، يبحث الخبراء عن بدائل لمعجون أسنان النعناع. الدكتور غيلوري، متخصص في العناية بالفم، يلاحظ أن بعض العملاء يفضلون استخدام معجون الأسنان بالنعناع قبل النوم، بينما يجد آخرون أنه يؤثر على جودة نومهم.



يقترح غيلوري تنظيف الأسنان بمعجون النعناع قبل ساعتين من النوم، للتقليل من تأثيره المحفز. وفي حين يرى الخبير النومي وينتر أهمية تجربة نكهات معجون الأسنان المختلفة، يشير إلى أن استبدال النعناع بالزنجبيل أو القرفة قد يكون مفيداً لمن يواجهون صعوبة في النوم.



تدعم غيلوري هذا الرأي بتوصيتها باستخدام معجون الأسنان الطبيعي الخالي من الفلورايد والمنكّه باللافندر أو الياسمين، لتعزيز الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

وتشير إلى أن هذه النكهات يمكن أن تقدم تجربة مميزة ومفيدة للنوم.



وأخيراً، ينصح الخبراء بأهمية إدراج معجون الأسنان بالنعناع في الروتين الصباحي، للاستفادة من تأثيره المنعش والمحفز. ويقدمون نصيحة لأولئك الذين قد لا يتمكنون من تجنب النعناع خلال العطلات، بإزالته من حمامات الأطفال وغرف نوم الضيوف، ليس فقط خلال موسم الأعياد، بل على مدار العام.



استراتيجيات أخرى لنوم أفضل

بخلاف اختيار النكهة المناسبة لمعجون الأسنان، توجد عدة استراتيجيات أخرى يمكن تطبيقها لتعزيز جودة النوم. هذه الاستراتيجيات تمتد لتشمل جوانب متعددة من الحياة اليومية، وتساعد في تحقيق نوم أكثر راحة واستعادة:



إنشاء بيئة نوم مثالية: تكييف الغرفة لتكون باردة، مظلمة وهادئة.



الحفاظ على جدول نوم ثابت: تطوير روتين يومي ثابت للنوم والاستيقاظ.



المواظبة على التمرين البدني: الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية لتعزيز الصحة العامة والنوم.



تجنب المنبهات في وقت متأخر من اليوم: الابتعاد عن مصادر الكافيين وغيرها من المنبهات بعد الظهر.



العلاجات الطبية لاضطرابات النوم المزمنة: في بعض الحالات، قد يكون اللجوء للأدوية أو استخدام جهاز CPAP لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم ضرورياً.



النوم يُعد ركيزة أساسية للصحة الجيدة، ويستوجب العناية بكافة الجوانب المتعلقة به، حتى تلك التي قد تبدو غير مهمة كاختيار نكهة معجون الأسنان.

من خلال فهم كيفية تأثير هذه العوامل الصغيرة على جودة النوم، يمكننا العمل على تحسينها، وبالتالي تحسين جودة حياتنا العامة. -عربي بوست

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