رحيل فتحي غبن.. إسرائيل قتلت فان غوخ غزة مرتين

ونعت وزارة الثقافة الفلسطينية، الفنان فتحي غبن (1946)، الذي شكل رحيله "خسارة للفن الفلسطيني الذي شهد على يده انتقالات هامة تجاه تجسيد الحياة الفلسطينية واللجوء الفلسطيني والمخيم وتقاليد الحياة في البلاد التي نذر حياته لتخليدها في فنه".











ونشر أحدهم صورة له رفقة فتحي غبن على "فيسبوك" قال فيها إنها آخر له جمعته بالراحل، ناقلاً عنه قوله قبل وفاته بأيام "بموت .... بدي اتنفس"، حيث كان يعاني غبن من ضيق في التنفس وبحاجة إلى السفر للخارج لاستكمال علاجه بسبب نقص الأدوية والأوكسجين في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي.







ويعتبر غبن من رواد الفن التشكيلي الفلسطيني بعد النكبة، حيث عاش حياة المخيم بكل تفاصيلها، وتعد لوحته "الهوية" التي أنجزها عام 1984، تنبؤاً باندلاع الانتفاضة، وذلك عبر مشهد يصور المقلاع ورمي الحجارة.



وولد فتحي غبن في قرية هربيا داخل أراضي 1948، وكان من الفنانين الذين طغت موهبتهم على التقنيات، فشارك في عشرات المعارض في فلسطين والعالم العربي والعالم، بما فيها المعارض الشخصية والجماعية. كما احترف النحت بالطين، واستخدم في رسوماته مختلف الأدوات والألوان. كما أنه أحد مؤسسي جمعية التشكيليين في قطاع غزة، ورابطة التشكيليين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.











وتعلم غبن الفن بالممارسة، وعاش في مخيم جباليا، واحترف الفن عام 1965، وعمل مدرساً في مدرسة النصر النموذجية الإسلامية في غزة، قبل أن يصبح مستشاراً في وزارة الثقافة، وقد أطلق عليه بعض النقاد والأصدقاء "فان غوخ غزة".



وتتميّز لوحات الراحل التي رسمت في أغلبها بألوان الزيت، بازدحام العناصر والشخصيات فيها، وبتركيزها على الثيمة الفلسطينية كعناصر التطريز الفلسطيني، ومفتاح العودة، والكوفيه الفلسطينية، وغصن الزيتون.



وكان طوال مسيرته يستخدم لغة اللون والرسم العالمية، لينقل الموضوع الفلسطينيّ، ويعرف بقضية بلده وببعض الرموز التي اعتبرها البعض مفاتيح المدرسة الفلسطينية التشكيلية، كمشاهد المرأة بالثوب الفلسطيني التقليدي، وأزقة مدينة القدس، ومواسم الحصاد، وشجر الزيتون، والمقاومة بكل أنماطها، إلى جانب صور ومشاهد كثيرة من الحياة داخل المخيّمات الفلسطينية.



وحظي "فان غوخ غزة" باهتمام وسائل إعلام عربية وغربية، وفي إحدى لقاءاته مع موقع "المونيتور" الأميركي، وصِف بأنه يشبه الفنان العالمي فان غوخ حتى في المأساة والمعاناة التي يعيشها. وجاء في المقال أن "الضربات القويّة للفرشاة، الّتي تركها فان جوخ على لوحاته ربما تعبّر عن نوبات اليأس من الفقر التي أدّت به في النّهاية إلى قطع أذنه، ثمّ الانتحار..الفقر والإبداع بقيا يلازمان سيرة فان جوخ، وهما ذاتهما يرافقان الفنّان الفلسطينيّ المعروف فتحي غبن في حياته".



من أعمال فتحي غبن

كما تعرض الفنان الراحل للاستغلال مرات كثيرة، حيث كانت لوحاته تباع بأثمان باهظة لا يصله منها شيء، وعاش طوال حياته فقيراً، وهو يقول عن ذلك "بعض من اشترى لوحاتي بسعر بخس في غزّة خرج ليبيعها بآلاف الدولارات، وأنا لا أستطيع السفر كي أطالب بحقي". كما ذهب الكثير من ريع لوحاته إلى "منظمة التحرير الفلسطينية".









ومرّ الفنان غبن بحالة نفسية غاية في السوء بعد قصف بيته في منطقة النصر غرب غزة، والذي كان يحوي معظم لوحاته التي احترقت إثر القصف، فضلاً عن خسارته لأفراد من عائلته في المجزرة "الإسرائيلية" المتواصلة في القطاع. (الميادين)

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