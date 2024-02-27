حمادة الجمل يحصل على الدكتوراه في الاتّجاه الإسلاميّ في شعر سعيد يعقوب وسلطان إبراهيم

MENAFN - Alghad Newspaper)، وسلطان إبراهيم " دراسة وموازنة" ، للباحث المصريّ حمادة الجمل حسين عبد العزيز، المدرس المساعد بقسم الأدب والنقد، في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا.

وحصل الباحث على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى من لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، المكوَّنة من الأساتذة الدكاترة: حنفي محمود مصطفى شطير مشرفا أساسيا وصلاح محمود سيد منّاع مناقشا داخليّا، وحمدي عبد المجيد عبد الرحيم مشرفا مشاركا، وكمال سعد محمد خليفة مناقشا خارجيّا، وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تأتي في مقدّمة ، وتمهيد، وبابين وسبعة فصول، وخاتمة، وفهرست بمصادر البحث ومراجعه، وفي النهاية فهرست عام بموضوعاته.

وفي المقدّمة عرضت الدراسة لأهمية الموضوع ،ودوافعه وأسباب اختياره وأهدافه، والدراسات السابقة حوله، والمنهج العلميّ ومكوّناته ،وتناول التمهيد أولا : الاتّجاه الإسلاميّ عند الشاعرين، ثانيا : ملامح من حياة الشاعرين.





الباب الأول وعنوانه "الدّراسة الموضوعيّة في شعر الاتّجاه الإسلاميّ عند الشاعرين"، ويحتوي على فصلين هما : الفصل الأول: الاتّجاه الإسلاميّ في شعر سعيد يعقوب ،الفصل الثاني : الاتّجاه الإسلاميّ في شعر سلطان إبراهيم ،الباب الثاني وعنوانه: "الدّراسة الفنيّة في شعر الاتّجاه الإسلاميّ عند الشاعرين ، والموازنة بينهما"، واحتوى على خمسة فصول : الفصل الأوّل :"اللغة والأسلوب في شعر الشاعرين"، الفصل الثاني : "التجربة الشعريّة وتحقُّق عناصرها في شعر الشاعرين"، الفصل الثالث "الخيال والتصوير الشعريّ في شعر الشاعرين"، الفصل الرابع : "الموسيقا والإيقاع الشعريّ عند الشاعرين" الفصل الخامس : "الشاعران في إطار الموازنة"، ثم تلا ذلك الخاتمة التي تضمنت بعضا من أهم نتائج البحث التي انتهى إليها ، وعددا من التوصيات المقترحة وَذُيِّلَتْ الخاتمة بفهرست المصادر والمراجع وآخر للمحتويات .