الفيلم الفلسطيني لا أرض أخرى يحصد الدب الذهبي في برلين







ملصق الفيلم الفلسطيني: لا أرض أخرى



اختتمت الدورة 74 من مهرجان برلين السينمائي الدولي بتتويج الشريط السنغالي: داهومي، بجائزة الدب الذهبي كأفضل فيلم روائي طويل، ليصبح أول فوز لشريط أفريقي بهذه الجائزة، وهو الأقصر بين كل الفائزين: 68 دقيقة، أخرجته عن نص لها المخرجة السنغالية المولودة في باريس ماتي ديوب، وهو يتناول قضية الآثار البرونزية المنهوبة من بنين، وفي الأدوار: غيلا أدانو، حبيب أهنداسي، وجوزيا غيدجي.



حامل جائزة الدب الذهبي لأفضل روائي طويل

المهرجان منح شريط "لا أرض أخرى"، لأربعة ناشطين: الفلسطينيان: باسل عدرة، وحمدان بلاط.



وقد باشرت الصالات الألمانية عرضه في 17 شباط/ فبراير الجاري، ويتناول ممارسات "جيش الاحتلال الإسرائيلي" في تهجير المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية، ومدته 95 دقيقة.



إشارة إلى أن جائزتي التمثيل نالهما: سيباستيان ستان عن دوره في: a different man وإيميلي واتسون عن small things like these، وحاز نيلسون كارلوس دي لوس سانتوس آرياس جائزة أفضل مخرج عن pepe. -وكالات