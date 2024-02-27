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الفيلم الفلسطيني لا أرض أخرى يحصد الدب الذهبي في برلين

2/27/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حاز الفيلم الفلسطيني: no other land، على جائزة الدب الذهبي كأفضل وثائقي، في ختام الدورة 74 من مهرجان برلين السينمائي الدولي.



ملصق الفيلم الفلسطيني: لا أرض أخرى


اختتمت الدورة 74 من مهرجان برلين السينمائي الدولي بتتويج الشريط السنغالي: داهومي، بجائزة الدب الذهبي كأفضل فيلم روائي طويل، ليصبح أول فوز لشريط أفريقي بهذه الجائزة، وهو الأقصر بين كل الفائزين: 68 دقيقة، أخرجته عن نص لها المخرجة السنغالية المولودة في باريس ماتي ديوب، وهو يتناول قضية الآثار البرونزية المنهوبة من بنين، وفي الأدوار: غيلا أدانو، حبيب أهنداسي، وجوزيا غيدجي.


حامل جائزة الدب الذهبي لأفضل روائي طويل
المهرجان منح شريط "لا أرض أخرى"، لأربعة ناشطين: الفلسطينيان: باسل عدرة، وحمدان بلاط.


وقد باشرت الصالات الألمانية عرضه في 17 شباط/ فبراير الجاري، ويتناول ممارسات "جيش الاحتلال الإسرائيلي" في تهجير المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية، ومدته 95 دقيقة.


إشارة إلى أن جائزتي التمثيل نالهما: سيباستيان ستان عن دوره في: a different man وإيميلي واتسون عن small things like these، وحاز نيلسون كارلوس دي لوس سانتوس آرياس جائزة أفضل مخرج عن pepe. -وكالات

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