ماذا تعرف عن كيس العقدة؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وتوضح نشرة المعهد، اليوم الثلاثاء، أعراض الكيس العقدي، وأسبابه، والمناطق التي قد يظهر عليها في الجسم، إضافة إلى كيفية تشخيص هذه الحالة، وطرق العلاج الجراحي وغير الجراحي.تظهر الأكياس العقدية، على ظهر اليد عند مفصل الرسغ، ولكنها يمكن أن تتطور أيضًا على جانب راحة اليد من الرسغ. يمكن أن تظهر أيضًا في مناطق أخرى، لكنها أقل شيوعًا مثل:- قاعدة الأصابع على راحة اليد، حيث تظهر على شكل نتوءات صغيرة بحجم حبة البازلاء.- طرف الإصبع.- الجزء الخارجي من الركبة والكاحل.- الجزء العلوي من القدم.أعراض الكيس العقدي:

من أعراض الكيس العقدي ما يلي:



- نتوء ناعم أو كتلة يتغير حجمها لكنها لا تتحرك.

- تورم قد يظهر بمرور الوقت أو فجأة.

- قد يصبح الكيس أصغر حجمًا أو حتى يختفي ويعود.

- قد يتطور إلى كيس واحد كبير أو العديد من الأكياس الصغيرة، لكن عادة ما تكون مرتبطة بأنسجة أعمق.

- درجة معينة من الألم ممكنة، خاصة بعد الصدمة الحادة أو المتكررة، لكن الكثير منها غير مؤلم.

- قد يكون الألم مزمنًا ويزداد سوءًا مع حركة المفاصل.

- عندما يتصل الكيس بأوتار، قد تشعر بإحساس بالضعف في الإصبع المصاب.



أسباب كيس العقدة وعوامل الخطر:

سبب التكيسات العقدية غير معروف. تشير إحدى النظريات إلى أن الصدمة تتسبب في كسر نسيج المفصل، وتشكيل أكياس صغيرة تنضم بعد ذلك إلى كتلة أكبر وأكثر وضوحًا. تتضمن النظرية الأكثر ترجيحًا وجود خلل في كبسولة المفصل أو غمد الوتر الذي يسمح لأنسجة المفصل بالانتفاخ. تعتبر التكيسات العقدية أكثر شيوعًا عند النساء، وتحدث 70٪ عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20-40 عامًا.

نادرًا ما تحدث التكيسات العقدية عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.



تشخيص الكيس العقدي:

إذا كان لديك كيس عقدي يجب أن تراجع الطبيب، حتى لو لم تكن لديك أعراض تزعجك. غالبًا ما يكون الفحص البدني هو كل المطلوب لتشخيص الكيس العقدي. قد يحصل الطبيب على مزيد من التأكيد باستخدام حقنة لسحب بعض السائل في الكيس (الشفط بالإبرة) أو باستخدام الموجات فوق الصوتية. يمكنه تحديد ما إذا كان النتوء (كيس) ممتلئًا بسائل أو ما إذا كان صلبًا. يمكن أن تكتشف الموجات فوق الصوتية أيضًا ما إذا كان هناك شريان أو وعاء دموي يسبب الكتلة. قد يرسلك الطبيب إلى جراح اليد إذا كان النتوء كبيرًا أو صلبًا أو يتضمن وعاءً دموياً (شريان).

يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي لرؤية الرسغ وهو مفيد جدًا لتشخيص الكيس.



علاج الكيس العقدي:

حوالي 50٪ من العقدة تختفي من تلقاء نفسها دونما علاج. في المراحل المبكرة، يجب أن تنتظر لترى ما إذا كان هذا سيحدث. لن تحتاج إلى علاج ما لم يكن الكيس مؤلمًا.



1) العلاج غير الجراحي:

العلاج الأولي لكيس العقدة غير جراحي:



إذا لم يكن لديك أي ألم أو أعراض أخرى، فقد يوصي طبيبك بالانتظار والمراقبة فقط للتأكد من عدم حدوث تغييرات غير عادية. عادة ما يكون هذا آمنًا لأن العقد العصبية ليست سرطانية وقد تختفي من تلقاء نفسها في الوقت المناسب.



عدم التحريك (Immobilization) غالبًا ما يتسبب النشاط في زيادة حجم العقدة، مما قد يزيد الضغط على الأعصاب المحيطة، مما يسبب الألم. قد تخفف دعامة أو جبيرة الرسغ الأعراض وتتسبب في تقليل حجم العقدة. مع انخفاض الألم، قد يصف الطبيب تمارين لتقوية الرسغ وتحسين نطاق الحركة.



تصريف السائل: إذا تسببت العقدة في قدر كبير من الألم أو حدت بشدة من الأنشطة ، فقد يتم تصريف السائل منها. يسمى هذا الإجراء بالشفط. يتم تخدير المنطقة المحيطة بكيس العقدة ويتم ثقب الكيس بإبرة لسحب السائل.

لسوء الحظ، يفشل الشفط في كثير من الأحيان في القضاء على العقدة بسبب عدم إزالة الجذر أو الاتصال بغمد المفصل أو الوتر. وبالتالي، في كثير من الحالات، يعود كيس العقدة بعد إجراء الشفط. يمكن أن تكون العقدة الموجودة على جانب راحة اليد من المعصم صعبة السحب نظرًا لقربها من الأوعية والأعصاب الرئيسية.





العلاج الجراحي:

قد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية إذا لم يتم تخفيف الأعراض بطرق غير جراحية، أو إذا عادت العقدة بعد السحب للسائل. يُطلق على إجراء إزالة كيس العقدة الاستئصال. تتضمن الجراحة إزالة الكيس بالإضافة إلى معالجة الساق التي ينشأ منها الكيس. قد يعني هذا استئصال جزء من كبسولة المفصل أو غمد الوتر لضمان إزالة جذر الكيس. حتى بعد إزالة الكيس، هناك فرصة ضئيلة لعودة العقدة.

قد يكون هناك بعض الألم وعدم الراحة والتورم بعد الجراحة. عادة ما تكون قادرًا على استئناف الأنشطة العادية بعد 2 إلى 6 أسابيع من الإجراء.

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