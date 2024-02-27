أسباب تدفعك لشرب الشاي الأخضر.. وهذه أهمها

MENAFN - Alghad Newspaper)لاشك أن شرب الشاي من العادات اليومية للكثير من الناس حول العالم، إذ يحتل هذا المشروب المميز مكانة ثابتة على موائد الطعام وطيلة أيام السنة تقريبا، خاصة وأنه يصلح لكل فصل من فصول السنة.



ويعود شرب الشاي بفوائد جمة على صحة الإنسان. ويبدو أن قائمة هذه المنافع تزداد مع مرور الوقت كلما أصبح الشاي تحت دراسة خبراء الصحة.

وفي هذا الشأن، كشف موقع " 24 فيتا " أن شرب الشاي ثلاث مرات في الأسبوع يُقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وقد يطيل العُمر.



وأوضح الموقع الألماني، بالاعتماد على دراسة نشرت في المجلة العلمية الأوروبية للأمراض القلبية، أن شرب الشاي الأخضر بالخصوص يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومختلف أسباب الوفاة.



واعتمدت النتائج على دراسة صينية شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص، حيث قام الباحثون بتقسيم المشاركين إلى مجموعتين ومتابعتهم لمدة سبع سنوات.

وضمت المجموعة الأولى أشخاصا يشربون الشاي بانتظام (ثلاث مرات على الأقل أسبوعيا). أما المجموعة الثانية، فإنها تضم أشخاصا لا يشربون الشاي بشكل منتظم.



ولاحظ الخبراء أن من يشربون الشاي بشكل منتظم تقل فرصة إصابتهم بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 20 بالمئة، بالمقارنة مع أولئك الذين نادرا ما يشربون الشاي.



زيادة على ذلك، توصل الخبراء إلى أن من يشربون الشاي بانتظام هم أقل عرضة للوفاة جراء نوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة تصل إلى 22 بالمئة.



أيضا، لاحظ المشرفون على الدراسة أن الشاي الأخضر له آثار صحية إيجابية أكبر بالمقارنة مع الشاي الأسود، لأنه يحتوي على المزيد من مادة "البوليفينول" المُفيدة للصحة.

يشار إلى أن أوراق الشاي تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تقلل بدورها من الالتهاب وتساعد في الوقاية من الأمراض.



ولفتت الدراسة أن شرب الشاي بشكل منتظم قد يُطيل العمر، حيث إن من يشرب الشاب بشكل منتظم لديه متوسط عمر أطول.



واختتمت الدراسة الصينية نتائجها بالقول :"يُمكن أن يؤدي الالتزام بشرب الشاي إلى حماية أقوى على المدى الطويل. إن نتائجنا تقدم رؤية إضافية عن الدور المفيد لاستهلاك الشاي وآثاره على الصحة العامة"، حسب الموقع المتخصص في نشر الدراسات العلمية "ريسارتش غايت".

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