باسم ياخور: بشار الأسد خط أحمر (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper)وظهر ياخور، الشهير بمواقفه الموالية طوال العقد الماضي، في برنامج "كتاب الشهرة" عبر قناة "الجديد" اللبنانية"، وقال أن "بشار الأسد من الثوابت التي لا يقبل المساس بها" على حد تعبيره، رداً على سؤال عن إمكانية اجتماعه في أعمال فنية مع ممثلين معارضين للنظام السوري من أمثال جمال سليمان ومكسيم خليل.وتحدث ياخور عما سماه "الثوابت" في الحوار مع زملائه المعارضين، مشدداً على أنه يضع شروطاً قبل بدء العمل من أجل تجنب الخوض في أي نقاش أو حوار سياسي يتعرض لـ"شخص الرئيس"، محذراً من أنه سيتحول إلى شخص "غير لطيف" في حال تم التعرض لهذه "الخطوط الحمر"، ومن بينها "الجيش السوري".

باسم ياخور هو ممثل سوري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1993. انضم إلى نقابة الفنانيين السوريِين في 16 فبراير 1999.

كان أول أعماله مسلسل (الثريا) في عام 1994، وشارك بعدها في بطولة عدد كبير من المسلسلات في سوريا منها: صلاح الدين الايوبي، سلسلة النجوم، يوميات جميل وهناء، الأيام المتمردة. أخرج مسلسل هومي هون عام 2004 والذي كان أول تجاربه الإخراجية.

في مصر، جاءت القفزة الكبرى في حياته الفنية عندما شارك في بطولة الفيلم المصري (خليج نعمة) في عام 2007، كما شارك في بطولة عدة مسلسلات مصرية منها زهرة وأزواجها الخمسة، المرافعة. في نوفمبر 2015 شارك في برنامج ديو المشاهير (الموسم الرابع) على شاشة إم تي في اللبنانية لدعم إحدى الجمعيات الخيرية لكنه خرج في البرايم السادس لحصوله على أدنى نسبة تصويت.

حاز على ذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون كأفضل ممثل دور أول عن مسلسله أيام الولدنة عام 2008. حاز على ذهبية مهرجان الفنك الذهبي الجزائرية كأفضل ممثل دور أول عن مسلسل عندما تتمرد الأخلاق عام 2009. تزوج من الكاتبة السورية رنا الحريري ولديهما ولد واحد (روي).

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