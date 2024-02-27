جرعة زائدة من الفيتامينات... كل ما تحتاج لمعرفته

MENAFN - Alghad Newspaper) تعتبر الفيتامينات أساسية لصحة الجسم، ولكن تناول جرعات زائدة منها قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة.

إليك نظرة عامة على بعض الأعراض الجانبية التي قد تظهر نتيجة لتناول جرعات زائدة من الفيتامينات .



يمكن أن تكون الجرعات الزائدة من الفيتامينات، وخاصة تلك التي تحتوي على الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون A وD وE وK، ضارة؛ لأن هذه الفيتامينات يتم الاحتفاظ بها في الأنسجة الدهنية في الجسم ويصعب التخلص منها.



وعادةً ما تكون الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامينات C وB أقل ضررًا لأنها يتم طرحها في البول، ولكن استهلاك الكثير منها يمكن أن تكون له آثار سلبية، حسب ما يقول الدكتور سانجاي تشودري دكتوراه في الطب بـVMMC بنيودلهي؛ الذي سلط الضوء على الآثار الضارة المتعلقة بجرعة زائدة من العديد من الفيتامينات . وفق ما نقل عنه موقع ((onlymyhealth)) الطبي المتخصص.



الفيتامينات التي تذوب في الدهون؟



جرعة زائدة من فيتامين (أ)



تشمل أعراضها الصداع والدوخة والغثيان وتهيج الجلد وآلام المفاصل والعظام. وفي الحالات الشديدة، تلف الكبد أو النزيف.



ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط المزمن إلى تغيرات في الرؤية، وتورم العظام، وجفاف الجلد، وتساقط الشعر.





جرعة زائدة من فيتامين (D)



يمكن أن تؤدي إلى فرط كالسيوم الدم (ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم)، ما يسبب الغثيان والقيء والضعف ومضاعفات خطيرة مثل تلف الكلى.



جرعة زائدة من فيتامين (E)



ووفقا للمكتبة الوطنية للطب، فإن التسمم بفيتامين(E) لديه القدرة على التسبب بنزيف حاد. ويمكن أن يكون خطيرا، مع خطر النزيف الدماغي.



غير ان الجرعات العالية منه يمكن أن تتداخل مع قدرة الجسم على تخثر الدم، ما يزيد من خطر النزيف. وقد يؤدي أيضًا إلى الغثيان والإسهال وتشنجات المعدة والتعب والضعف والصداع وعدم وضوح الرؤية والطفح الجلدي.



جرعة زائدة من فيتامين (ك)



فيتامين (ك) الزائد على الرغم من أن السمية نادرة له، إلا أن الكميات المفرطة يمكن أن تسبب انهيار خلايا الدم الحمراء وتلف الكبد. ويمكن أن يتداخل أيضًا مع الأدوية المضادة للتخثر.

الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء



جرعة زائدة من فيتامين (C) وحمض الأسكوربيك



((فيتامين C)) هو فيتامين قابل للذوبان في الماء وهو آمن للأشخاص الأصحاء لأن الكميات الزائدة منه تفرز عن طريق البول.



تقول الدكتورة إدوينا راج رئيسة قسم الخدمات بعيادة التغذية وعلم التغذية بمستشفى ((أستر سي إم آي)) بنغالورو ((مع ذلك، فإن الاستخدام المفرط لحبوب فيتامين (سي) يمكن أن تكون له عواقب سلبية)).



تناول الكثير من فيتامين C يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغثيان وتشنجات البطن.



كما أن الجرعات العالية للغاية منه يمكن أن تسبب حصوات الكلى.



جرعة زائدة من فيتامين (ب) النياسين (B3)



الجرعات العالية يمكن أن تسبب احمرار الجلد، وزيادة معدل ضربات القلب، والغثيان، وسمية الكبد، واضطراب الجهاز الهضمي.



جرعة زائدة من البيريدوكسين (B6)



يمكن أن تؤدي إلى تلف الأعصاب، ما يسبب التنميل وضعف العضلات.



جرعة زائدة من حمض الفوليك (B9)



الإفراط في تناوله يمكن أن يخفي تشخيص نقص فيتامين (ب12)، ما قد يؤخر علاج الأضرار العصبية.



جرعة زائدة من الكوبالامين (B12)



على الرغم من أنه يعتبر آمنًا بشكل عام، إلا أن الجرعات العالية للغاية يمكن أن تسبب الدوخة والصداع والقلق والغثيان والقيء.



الآثار الجانبية العامة لجرعة زائدة من الفيتامينات:



تعد مشاكل الجهاز الهضمي شائعة عند تناول جرعة زائدة من العديد من الفيتامينات، والتي تظهر على شكل غثيان وقيء وإسهال وآلام في البطن.



يمكن أن ينجم التعب والضعف أيضًا عن تناول كميات زائدة من بعض الفيتامينات. بينما تشمل العواقب الأكثر خطورة تلف الأعضاء، والأعراض العصبية، وفي حالات نادرة، الموت.



الوقاية والإدارة



قبل تناول مكملات الفيتامينات، وخاصة بجرعات عالية، يجب استشارة الطبيب.



مراقبة تناول المكملات الغذائية:



كن حذرًا من المدخول التراكمي من الفيتامينات المتعددة والأطعمة المدعمة والمكملات الفردية لتجنب تجاوز المستويات الآمنة.



علاج الأعراض على الفور:



إذا كنت تشك في تناول جرعة زائدة من الفيتامينات، فاطلب المشورة الطبية على الفور لإدارة الأعراض ومنع المضاعفات.



ان الفيتامينات مهمة للصحة، لكن المزيد منها ليس بالضرورة أفضل. كما ان تناول جرعات زائدة من الفيتامينات، سواء القابلة للذوبان في الدهون أو القابلة للذوبان في الماء، يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.



ولتجنب الآثار الجانبية، تحدث دائمًا مع خبير الرعاية الصحية قبل البدء في أي نظام مكملات جديد، واتبع الإرشادات المقترحة.

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